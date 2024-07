Atletica: Doppio appuntamento. Campionati Italiani a Rieti e 5000 metri in Valle d'Aosta

I partecipanti ai Campionati Italiani Juniores e Promesse - Rieti

Nei giorni del 26,27,28 luglio si svolgeranno sulla pista di Rieti i. Quest’anno sono 5 i valdostani che prenderanno parte a questi cam- pionati.

Giulia Aresca (2002, Atl. Cogne Aosta) gareggerà nel lancio del martello (4kg) categoria promesse nella prima giornata (26 luglio, alle 15:15). Quest’anno l’atleta della Cogne Aosta ha lanciato a 42,86 m in occasione del Meeting di Vercelli il 15 giugno scorso. Vanta un personale di 43,42 m ottenuto nel 2022 a Mondovì. Con la misura di 42,86 m attualmente Aresca è 20a nella graduatoria italiana di specialità della proprio categoria.

Altro protagonista della prima giornata sarà Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) impegnato nei 3000 siepi alle 20:20 di venerdì 26. Yon quest’anno ha corso in 9’05"36 ai campionati italiani assoluti migliorando il proprio personale e segnando la miglior prestazione regionale assoluti. Al momento Yon occupa la 5a posizione nelle graduatorie Promesse.

Per l’Atletica Sandro Calvesi saranno due i partecipanti. Leon Martinet(2005) correrà i 5000 m nella categoria Juniores previsti per Domenica 28 alle 9:15 del mattino. Quest’anno grande miglio- ramento per Martinet che è sceso per la prima volta sotto il muro dei 15’ nella specialità al meeting di Zogno facendo registrare il tempo di 14’57"20 che attualmente gli fa occupare la 7a posizione in graduatoria. La seconda atleta della Sandro Calvesi è Elisabetta Munari(2004) che quest’anno ha ottenuto il minimo sia nei 100 Hs, sia nei 400 Hs promesse. Le gare si terranno Sabato 27 alle 10:40 (batterie 400Hs) e alle 12:50 (batterie 100Hs); le eventuali finali si terranno, per i 100Hs, Sabato alle 17:50 e per i 400Hs Domenica alle 13:30 Munari quest’anno ha corso i 100Hs in 15"03 e i 400Hs in 1’03"67, ma come personale vanta 14"56 nella prima gara, tempo ottenuto nel 2023 a Donnas, e 1’01"44 nei 400 Hs sempre ottenuto nel corso del 2023 ad Alessandria. Con gli stagionali del 2024 risultata essere 27a sui 100Hs e 23a nei 400Hs.

Gabriele Adorni(2002, Atl. Libertas Unicusano Livorno) correrà i 110Hs promesse Sabato 27 alle 14:10 (batterie). L’eventuale semifinale si terrà Sabato 27 alle ore 17:20. Quest’anno l’ex Calvesino ha corso in 14"71 che gli permette di occupare la 13a posizione. Adorni vanta un personale di 14"67 ottenuto a Torino nel 2022.

5000 in pista - Saint-Christophe (Ao)

Mercoledì 24 luglio sulla pista di Saint-Christophe si è tenuta il 30meeting Mezzofondo, 10memorial Valérie Trione.

La gara dei 5000 m assoluti è stata vinta da Omar Bouamer (1989, G.P. Parco Alpi Apuane) in 15’23"9, 2o posto per Loic Proment (2004, G.P. Parco Alpi Apuane) che ha corso i dodici giri e mezzo in 15’34"9 e 3o Jean Pierre Vallet (2002, G.P. Parco Alpi Apuane) con il tempo di 15’55"0. Tra le femmine la vittoria va a Federica Barailler (1987, A.P.D. Pont-Saint-Martin) che ha corso in 19’12"7, medaglia di argento per Evi Garbolino (1989, Atl. Sandro Calvesi) in 19’18"5 e in 3a posizione a completare il podio Carlotta Fede Montanera (1982, A.S.D. Podistica Torino) in 19’26"5. 3a valdostana e 4a classificata è Rodica Sorici (1986, I Grifoni - Rappr. GDF) che ha completato la gara in 19’37"1.

Per la categoria cadetti la gara è stata di 2000 m. La vittoria è di Cristian Rabozzi (2009, A.S.D. Circuito Running) in 6’25"2, 2o posto per Matteo Apollonio (2009, A.S.D. G.A.O. Oleggio) in 6’32"3 e 3o per Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 6’35"2, primo tra i valdostani. Il 2o e 3o valdostano sono Fabio Stefano Pallais (2009, Atl. Sandro Calvesi) in 6’39"9 e Armin Blanc (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 6’46"1. Per la categoria cadette i 1o posto è di Chiara Valadé (2009, Sporting Club Alzano) in 7’36"1, 2o posto per Julie Truc (2009, Atl. Cogne Aosta) in 7’38"6, 1a valdostana, e medaglia di bronzo per Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) in 7’57"3. 4o posto e 3a in regione è Abigail Martinet (2010, Atl. Sandro Calvesi) in 8’01"0.

I 1000 m dedicati alla categoria ragazzi sono stati vinti da Ares Solovyov (2011, Atl. Sandro Cal- vesi) con il tempo di 3’15"0, 2o posto per Filippo Calce (2012, A.S.D. G.A.O. Oleggio) in 3’16"0 e 3o per Alessandro Chouquer (2011, Atl. Monterosa Fogu Arnad) in 3’23"3. 4o classificato e 3o valdostano è Giorgio Debernardi (2011, Atl. Cogne Aosta) che completa il chilometro in 3’25"5. Per la categoria ragazze vince Justine Imperial (2011, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 3’48"4, Gaia Pieiller (2012, Atl. Saint-Christophe) si classifica al 2o posto in 3’57"5 e medaglia di bronzo per Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) in 4’00"3.

La categoria esordienti E10 ha corso i 600 m. Spunta la vittoria Emanuele Turino (2013, Atl. Ivrea) in 1’57"8, argento per Paolo Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) in 1’58"3 e 3a posizione per Thibaud Mosso (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 2’03"5. La 4a posizione e 3a tra i valdostani la occupa Alexis Quey (2014, Atl. Sandro Calvesi) in 2’09"0. Nella categoria femminile Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) si prende la 1a posizione in 2’08"0. A completare il podio, sul secondo gradino sale Tabara Nala Diakhate (2013, Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 2’10"8 e 3o posto per Afina Solovyova (2013, Atl. Sandro Calvesi) in 2’13"8. Per gli esordienti E5-8 gara breve di 500m: vince nella categoria E5 Filippo Orlandi (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 1’51"4, 2a posizione per Maxime Quey (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 1’52"0 e 3o gradino del podio per Mathieu Cuaz (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 2’06"5. Tra le ragazze della categorie E5 medaglia d’oro per Celine Dunoyer (2017, Atl. Sandro Calvesi) 2’07"1, 2a Lina Maty Diakhate (2017, Atl. Sandro Calvesi) in 2’22"2 e bronzo per Stella Turino (2017, Atl. Ivrea) in 2’24"7. Nella categoria E8 la vittoria va a Gabriel Jotaz (2015, Atl. Sandro Calvesi) in 1’40"9, 2o posto per Matteo Grivel (2015, Atl. Saint-Christophe) 1’42"6 e 3o per Bernard Jaccod (2015, Atl. Sandro Calvesi) 1’45"5. Per le ragazze la 1a posizione è di Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi) in 1’41"0, la 2a classificata è Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) in 1’42"5. e 3a Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) in 1’47"7.

