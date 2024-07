Atletica: Bravi i verdi dell'Atletica Cogne

Il 20° Tour de la Tornalla, tenutosi giovedì 19 a Oyace, ha offerto una giornata emozionante per gli appassionati di corsa in montagna. La prova unica dei Campionati Regionali ha visto competere i giovani atleti nelle categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, dando vita a una serie di sfide entusiasmanti.

Nella gara di 1,5 km per la categoria Ragazze, Eleonora Dellio ha conquistato il secondo posto con un tempo di 6’43", dimostrando una forma invidiabile. La categoria Cadette ha visto in pista Francesca Milani e Letizia Bochicchio, con Francesca che ha ottenuto il titolo di campionessa regionale con un tempo di 13’27". Letizia, concludendo la gara in 13’58", ha dimostrato di essere una delle promesse del settore.

Gli assoluti hanno affrontato una gara di 5,825 km, non valida per il titolo assoluto, ma comunque competitiva. Claudio Restano, categoria SM60, ha ottenuto il 13° posto complessivo con un tempo di 26’58", guadagnandosi il secondo posto nella sua categoria.

Francesca Milani - Oyace

Risultati Completi: www.irunning.it/risultato.oyace

Pont-Saint-Martin e Oropa, 14 e 20 Luglio – Paolo Albertinelli, atleta di punta della categoria SM55, ha dimostrato la sua resistenza e determinazione in due importanti competizioni estive. Domenica 14 luglio, Albertinelli ha partecipato alla 42 km della Valle d’Aosta Supermarathon, chiudendo con un tempo di 4h40’08", ottenendo il 38° posto nella classifica generale e il settimo nella sua categoria.

Sabato 20 luglio, il nostro atleta è tornato in azione a Oropa (Biella) per la 19ª edizione della Gara Podistica in salita di 12,2 km. Con un tempo di 1h31’24", Albertinelli ha concluso al 108° posto complessivo e al 24° nella sua categoria SM55, dimostrando una notevole consistenza e forza nelle lunghe distanze.

Risultati Completi: www.irunning.it/risultati.oropa

Questi risultati non solo celebrano le conquiste individuali, ma anche il crescente talento e la dedizione degli atleti locali, che continuano a eccellere e a rappresentare la nostra regione con orgoglio.