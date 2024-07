Hilay e Antonacci vincono la 4ª edizione della Valle D'aosta Supermarathon

Il numero dei partecipanti ha così sfondato il numero dei 300 iscrittinelle tre prove (maratona, mezza maratona e 10 km): un risultato entusiasmante, considerando la stagione estiva e il grande caldo di questo periodo. Nonostante la presenza di tantissimi atleti stranieri, con ben 20 nazioni presenti in rappresentanza di tutti e cinque i continenti, soltanto sul podio della maratona maschile e della 10 km femminile si sono viste bandiere diverse da quella tricolore italiana.

La maratona, la prova regina, ha visto il successo per la terza volta nell'evento sulle strade di Pont Saint-Martin di Mirela Hilay (Asd Tapascione Running Team), origini albanesi ma ormai naturalizzata italiana, che ha concluso la sua fatica in 3:35'17. Sul secondo gradino del podio Erika Pinto (Asd Club Super Marathon Italia) in 3:48'26, terza piazza per Manuela Tomè in 3h55'31. Pronostici rispettati nella maratona maschile, dove si è imposto Andrea Antonacci (Asd Bumbasina Run) con il crono di 2:39'34. Medaglia d'argento per Fabrizio Lavezzato (Pietro Micca Biella Running) in 3:08'58, bronzo per il francese Paul Legrand in 3:14'35. «Vincere alla prima partecipazione è ancora più bello – così Andrea Antonacci -. Abito e mi alleno a Milano, sono abituato a correre in pianura e quindi temevo i cambi di altimetria, visto che il tracciato è disegnato tra le montagne della Valle d'Aosta. E invece mi sono divertito tantissimo, perché il percorso era piatto e veloce. Peccato soltanto che nella seconda metà di gara il caldo si sia fatto un po' sentire». Antonacci aveva infatti girato la boa della mezza maratona con l'ottimo tempo di 1:15'.

Nella mezza maratona vittoria della valdostana Elena Gagliardi (Gp Pont Saint-Martin), che sulle strade di casa di è imposta chiudendo la sua fatica in 1:35'13. Medaglia d'argento per Debora Boffa (Asd Castlerun) in 1:39'54, bronzo per Barbara Pistone (Base Running) in 1:44'50. Tra gli uomini la prova sui 21,5 km ha visto il successo di Pasqualino Lo Sterzo (Marà Avis Marathon) in 1h17'43. Alle sue spalle Federico Gilardi (Gsa Valsesia) in 1:26'31, terzo Mauro Mortarotti (Runcard Fidal) in 1:27'07.

La gara più corta sui 10 km, ha visto il successo tra le donne dell'atleta di casa Ludovica Trapani (Polisportiva Sant'Orso Aosta) in 42'52, davanti alla britannica Anastasia Snirnova e Antonella Gravino (Asd Podistica Leinì). Tra gli uomini si è imposto Gianluca Chiesa (Bio Correndo Avis) in 32'11, seconda piazza per Alessio Robiola (Sai Frecce Bianche Triathlon), terzo Savino Quendoz (Polisportiva Sant'Orso Aosta).

Il nuovo percorso, ridisegnato e rimisurato per via di un interruzione presente sul vecchio tracciato della Valle d'Aosta SuperMarathon, ha riscosso un coro unanime di consensi. «Non tutti i mali vengono per nuocere», ha dichiarato Paolo Francesco Gino, presidente della società organizzatrice, il Club Super Marathon Italia. E ancora: «Lo spostamento della location di partenza e di arrivo, collocata quest'anno nei giardini pubblici di Pont Saint-Martin, incastonata tra il torrente Lys e la piscina comunale, ha reso il nuovo percorso ancora più bello e scorrevole. La testimonianza è negli ottimi risultati cronometrici ottenuti dai vincitori». Anche Mirela Hilay ha promosso a pieni voti il nuovo tracciato: «Vincere per il terzo anno consecutivo questa gara la rende di gran lunga la mia preferita. Se quest'anno ho migliorato il mio tempo è anche grazie a un tracciato ancora più veloce di quello precedente».

www.clubsupermarathonitalia.it