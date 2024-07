Tre giovani calciatori valdostani al Torino Calcio, un sogno che diventa realtà

In un'epoca in cui il talento locale spesso lotta per ottenere visibilità, tre giovani promesse del calcio valdostano hanno fatto un salto di qualità eccezionale. Pasquale Capano (anno 2014), Cristian Romano e Enrico Caracciolo (entrambi anno 2013) hanno recentemente firmato il tesseramento per la stagione calcistica 2024/25 con il Torino Calcio, entrando a far parte della categoria Pulcini.

Per questi tre ragazzi, l'inizio degli allenamenti presso le strutture del Torino rappresenta non solo un'esperienza formativa di altissimo livello, ma anche un'opportunità unica di crescita personale e sportiva. Vestire la maglia granata è un traguardo che riempie d'orgoglio non solo i giovani calciatori e le loro famiglie, ma anche l'intera comunità valdostana.

Capano, Romano e Caracciolo hanno mosso i loro primi passi calcistici sotto la guida attenta dell'istruttore Larry Romano presso l'ASD Charvensod. L'allenatore, visibilmente soddisfatto del successo dei suoi giovani allievi, ha espresso parole di incoraggiamento e augurio per il loro futuro. "Vedere questi ragazzi approdare al Torino è una grande soddisfazione per tutti noi. Hanno lavorato sodo e meritano questa opportunità," ha dichiarato Romano.

L'ingresso nei ranghi del Torino Calcio è solo l'inizio di un percorso che potrebbe portarli lontano. L'ambiente professionale e le strutture di allenamento avanzate del club granata offrono ai giovani calciatori tutte le condizioni necessarie per sviluppare al meglio il loro talento.

Ogni allenamento, ogni partita rappresenta una tappa fondamentale per il loro sviluppo, non solo come atleti, ma anche come persone. Impareranno il valore del lavoro di squadra, della disciplina e della dedizione, elementi essenziali per chi aspira a raggiungere i livelli più alti del calcio professionistico.

L'approdo di Capano, Romano e Caracciolo al Torino Calcio è un motivo di grande orgoglio per la Valle d'Aosta, una regione che, sebbene piccola, ha sempre avuto una forte passione per il calcio. Questo traguardo testimonia che, con il giusto supporto e dedizione, anche i giovani talenti delle realtà locali possono raggiungere grandi risultati.