Definito il parterre dell'edizione 2024 di Asta in Piazza in programma sabato 13 luglio in Piazza Arco di Augusto

L’edizione 2024 di Asta in Piazza, in programma nella serata di sabato 13 luglio, a distanza di un anno si trasferisce da Piazza Chanoux a un’altra location simbolo della città, Piazza Arco di Augusto, per continuare a entusiasmare e affascinare il pubblico aostano e non solo.

La competizione sportiva, fortemente voluta dal Comune di Aosta e inserita nel calendario degli eventi estivi del capoluogo, prosegue nel filone di promozione dei migliori elementi del territorio nazionale, il tutto condito ad uno show collegato, veramente unico nel suo genere.

La competizione ad inviti, organizzata federalmente dall’Atletica Sandro Calvesi e proposta da Area Sport Aosta, propone un parterre di dieci atleti, tra donne e uomini, in grado di garantire una gara di alto contenuto tecnico, con inizio previsto a partire dalle ore 20:15.

Sulla pedana rialzata posizionata sul lato est di Piazza Arco di Augusto le prime che si sfideranno saranno le quattro azzurre protagoniste della gara femminile, tutte in grado di deliziare i presenti.

Tutte con all’attivo primati importanti, Giada Pozzato (Atl Brescia), Giulia Valletti Borgnini (Fiamme Gialle Simoni), Great Nnachi (CS Carabinieri) e Maria Roberta Gherca (CS Aeronautica) puntano a crescere per migliorare i propri personali per proiettarsi nell’olimpo internazionale.

In campo maschile sono sei gli atleti che proveranno a superarsi con una sfida importante tra i più interessanti under 20 italiani, Andrea Demontis (Cus Cagliari) e Mattia Beda (Nissolino Sport) che cercano ad Aosta la misura che gli potrà garantire la partecipazione ai mondiali Juniores in programma in Perù a fine agosto, 5m15. Pronti per puntare a migliorarsi il promettente azzurro Federico Bonanni (CS Aeronautica), Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Alperia) e Federico Biancoli (Atl Riccardi Milano) fresco vincitore del titolo italiano assoluto lo scorso 30 giugno a La Spezia. Sulla carta il ruolo di favorito è per l’azzurro Ivan De Angelis (G.A. Fiamme Gialle) che si presenta ad Aosta con un 5m45 stagionale.

Purtroppo l’ultimo test non ha dato riscontri positivi e Claudio Stecchi, l’azzurro in possesso del pass per i Giochi olimpici di Parigi 2024, atteso ad Aosta per un riscontro di livello prima dell’appuntamento sotto i cinque cerchi, non sarà della competizione.

Poi, a chiudere, arricchendo se ancora non bastasse la serata di stupore e meraviglia, sarà protagonista di un grande show Baptiste Boirie. Questo stupefacente francese sarà interprete di una prova che ha dell’incredibile stante l'abilità del transalpino che, saltando con l’asta dopo una rincorsa presa con il proprio skate a motore, proverà a transitare dai 6mt, puntando sulla piazza di Aosta a valicare il proprio personale di 6m17 con l'intento di andare a provare i 6m25, misura finora mai superata con l'asta da nessun atleta al mondo.