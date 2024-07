Le gare degli atleti dell'Atletica Cogne Aosta della settimana scorsa

4 LUGLIO

20° TOUR DU CHATEAU

Giovedì 4, a Issogne è andata in scena la 20ª edizione del Tour du Chateau, inserita nelle gare UISP di quest’anno. Sul percorso di 5,6km al femminile nella categoria SF45 ha vinto Elisa Vitton Mea con il tempo di 24’38”.

Al maschile invece, sempre sullo stesso percorso, 10° assoluto e 2° nella categoria SM45, Daniele Pigliacelli che taglia il traguardo con il tempo di 21’40”. Nella categoria superiore, SM50, Massimiliano Varone 6° in 23’27”, alle sue spalle Mino Parisi (SM50) in 23’40”.

Nel tracciato dedicato alle categoria cadette, vince Francesca Milani con il tempo di 12’43”.





RISULTATI: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=41962&realtime=false#

5-6-7 LUGLIO

CAMPIONATI ITALIANI ALLIEVI/E SU PISTA - MOLFETTA

Ai Campionati Italiani Allievi/e, i programma dal 5 a 7 luglio, a Molfetta (BA) presenti con ottimi risultati i nostri ragazzi.

La prima ad andare sui blocchi di partenza è stata Nicole Dellio nel pomeriggio di venerdì. Per accedere alle finali, passavano il turno per la finale A la prima di ogni batteria più i quattro migliori tempi, mentre per la finale B i successivi otto tempi. Nicole è stata inserita nella prima batteria in ottava corsia e ha conquistato il terzo posto con il primato personale di 12”22 (migliorando il 12”26 registrato ad Alessandria il 18 maggio), ottenendo così l’accesso alla finale B programmata qualche ora più tardi. Alle 18:50 si è svolta la finale B. Purtroppo, a causa di una partenza non delle migliori, Nicole ha tagliato il traguardo in sesta posizione con il tempo di 12”40. Nicole ha avuto un problema al piede da febbraio, che non le ha permesso di allenarsi al massimo per essere competitiva nei due turni di gara. Comunque, è stata una buona stagione per Nicole, che è partita da un 12”83 a metà aprile a Busto Arsizio e ad ogni gara è riuscita a migliorarsi, arrivando fino al 12”22 nell’appuntamento più importante della stagione a Molfetta.

Altro miglioramento nel mezzofondo per Sylvie Vallet, che si migliora di ben 4 secondi nei 3000m, con il tempo di 10’44”12. Sylvie arriva dal fondo e quest’anno ha deciso di dedicarsi maggiormente alla pista. Sotto la guida dell’allenatore Michele Saba, ha fatto il suo primo 3000m in pista ad Alessandria il 19 maggio, concludendolo in 11’01”97. Il 2 giugno, a Mondovì, nella sua seconda gara sulla distanza, ha inaspettatamente ottenuto il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani Allieve (fissato a 10’52”00) con il tempo di 10’48”58.

A Molfetta, Sylvie è stata inserita nella prima serie dei 3000m, insieme alle atlete con l’accredito più alto. Ha disputato un’ottima gara: ha passato il primo chilometro in 3’30”, ha controllato il secondo chilometro, rallentando un po’ troppo, passando in 3’44”, ma ciò è giustificabile dalla poca esperienza. Poi, sempre con un occhio al proprio coach, ha chiuso in quinta posizione nella batteria con il tempo finale di 10’44”12. Questo tempo le ha assegnato il 20° posto assoluto tra le atlete in gara. Sylvie è in continua crescita in questa stagione e il suo allenatore, Saba, è molto contento dei progressi della sua allieva. Sostiene che, essendo al primo anno di categoria e al suo primo Campionato Italiano, può solo migliorare nella prossima stagione.

Sempre nel mezzofondo, ma negli 800m, Martina Milani si classifica 18ª con il tempo di 2’21”02. Martina, seguita sempre da Michele Saba, arriva a Molfetta con il primato personale di 2’19”19. Pur essendo maggiormente orientata sulle distanze più lunghe, come i 1500m, quest’anno ha deciso di concentrarsi maggiormente sul doppio giro di pista. Anche per lei è stata una stagione di continua crescita; nel primo 800m, sulla pista indoor di Padova il 21 gennaio, ha

fatto registrare il tempo di 2’24”61. Con l'inizio della stagione all'aperto, il 28 aprile a Mondovì, ha siglato un tempo di 2’20”09, a soli 9 centesimi dal pass per i Campionati Italiani di categoria. Martina ha ritentato all'inizio di giugno a Chivasso, dove ha ottenuto il primato personale di 2’19”19. A fine giugno ha corso nuovamente a Vercelli in 2’19”76, confermandosi sui suoi tempi. A Molfetta, Martina è partita nella prima serie e, a 150m dalla partenza, una ragazza davanti a lei è caduta, facendole perdere un po’ di terreno rispetto alla testa della corsa. Ha passato i 400m in 1’10” ed è riuscita a chiudere poi in 4ª posizione con il tempo finale di 2’21”02, classificandosi 18ª complessiva.

Per il settore maschile, l'unico partecipante è stato Matteo Pagliarin, impegnato nei 400hs. Matteo ha chiuso la gara in 1’01”37, lontano dal suo primato personale di 59”03 stabilito a Mondovì il 28 aprile. Partito dalla settima corsia nella settima batteria delle dieci in programma, passavano direttamente in finale i migliori 8 tempi. Purtroppo, condizionato da un problema al ginocchio nelle ultime settimane, Matteo non ha potuto prepararsi al meglio, specialmente per quanto riguarda la ritmica di gara. Ha commesso un errore sul settimo ostacolo che gli ha fatto perdere tempo, piazzandosi all'8° posto nella sua batteria e al 68° posto assoluto con il tempo di 1’01”37.

In gara, doveva esserci anche Etienne Mappelli nei 3000siepi ma ha dovuto rinunciare per un’influenza nell’ultima settimana.

In generale per i nostri Allievi è stata una trasferta positiva, con primati personali e tanta esperienza che sarà utile nel futuro, grazie anche agli allenatori e accompagnatori Emiliano Vuillermoz e Michele Saba.

RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/COD11554/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html

7 LUGLIO

CAMPIONATI REGIONALI CADETTI DI PROVE MULTIPLE



Oggi, 7 luglio a Donnas, 3 nostri cadetti hanno preso parte ai Campionati regionali di Prove Multiple. Le sei prove comprendevano i 100hs, salto in alto, salto in lungo, lancio del disco, lancio del giavellotto e 1000m.

Ottavo posto per Gabriel Spensatello con 2319 punti (100hs: 21”00 - salto in alto: 1m44 - salto in lungo: 5m29 - lancio del disco: 21m74 - lancio del giavellotto: 22m00 - 1000m: 3’04”92), 10° con 2007 punti Gabriele Mappelli (100hs: 17”99

salto in alto: 1m44 - salto in lungo: 5m09 - lancio del disco: 12m03 - lancio del giavellotto: 9m21 - 1000m: 3’03”75) e 12° Federico Gaggioli con 1243 punti (100hs: 19”29 - salto in alto: 1m35 - salto in lungo: 3m77 - lancio del disco: 11m25

lancio del giavellotto: 18m05 - 1000m: 3’37”80)

RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35620/Index.htm