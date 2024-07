Campionati Italiani Allievi - Molfetta

Da venerdì 5 a domenica 7, sulla pista dello stadio "M.S. Cozzoli" di Molfetta, già noto per aver ospitato l'anno passato i Campionati Italiani Assoluti, si svolgeranno i Campionati Italiani Allievi. Sono cinque in totale i ragazzi e le ragazze della categoria allievi che gareggeranno questo fine settimana:

Nicole Dellio (2007, Atl Cogne Aosta) gareggerà sui 100 metri. Quest'anno è scesa fino a 12"26 sui 100 m e 25"86 sui 200 m. Dellio correrà venerdì 5 alle 15:20 per le batterie e alle 18:30 per un'eventuale finale.

Martina Milani (2007, Atl Cogne Aosta) correrà gli 800 metri. Il suo personale è di 2'19"19 ottenuto quest'anno sulla pista di Chivasso. Milani scenderà in pista sabato 6 alle 17:20.

Sylvie Vallet (2008, Atl Cogne Aosta) scenderà in pista sabato 6 alle 18:50 per i 3000 metri. Vallet quest'anno ha ottenuto il minimo correndo a Mondovì in 10'48"58 alla sua seconda gara sulla distanza.

Etienne Mappelli (2007, Atl Cogne Aosta) gareggerà sui 2000 siepi venerdì 5 alle 19:00. Quest'anno Mappelli ha corso la distanza in 6'32"66, avvicinandosi molto al suo personale di 6'32"62.

Matteo Pagliarin (2007, Atl Cogne Aosta) correrà i 400 hs. Grande miglioramento quest'anno per Pagliarin, che ha abbassato il suo personale fino a 59"03, scendendo per la prima volta in carriera sotto il muro del minuto. Pagliarin gareggerà venerdì 5 alle 17:35 nelle batterie e eventualmente sabato 6 alle 16:30 per la finale.