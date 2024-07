Campionati Italiani Assoluti La Spezia

Sabato 29 e domenica 30 sono andati in scena i Campionati Italiani Assoluti sulla pista del campo sportivo A. Montagna di La Spezia. In gara sette valdostani.

Eleonora Marchiando (CS Carabienieri), prima tra i valdostani a scendere in pista sui 400hs. Nonostante la falsa partenza di Linda Olivieri (Fiamme Oro), riammessa in seguito in gara per “Distrubo durante la partenza”, Eleonora passa il turno di qualifica con 58"11 guadagnando al 3a corsia per la finale. Purtroppo l’atleta valdostana inciampa e cade al 10° ostacolo non concludendo la gara.

Jean-Marie Robbin (Atl. Biotekna) partente dalla 4a corsia nella terza batteria dei 400Hs è il primo dei tre ostacolisti valdostani a correre. Robbin arriva 3° in 51"13 distruggendo il personale best che risaliva al 2017 (51”62). Robbin passa alla finale con il terzo tempo dei ripescaggi. Partente dalla 1a corsia Robbin cocnlude la finale in 8a posizione con il tempo di 52”23. Robbin oltre che alla gara individuale corre anche la staffetta 4X400 con la formazione della Atletica Biotekna come secondo frazionista assieme a Alessandro Franceschini, Giacomo Zampese e Pietro Pivotto. Vincono la seconda batteria con il tempo di 3’13”16 che permette alla sqaudra di classificarsi 4a.

Joao Carlos Pina Barros (Athletic club 96 Alperia) e Simone Bottan (battaglio CUS Torino) hanno corso la 4a batteria dei 400Hs. Partenza ottima per Pina Barros andando a prendersi la seconda posizione. Conclude la gara in 4a posizione in 52"09 facendo il suo record stagionale. Bottan corre in 54"14 arrivando 6°. Pina Barros è il primo frazionista della 4x400 m dell’Athletic club 96 Alperia assieme a Giovanni Santomaso, Farias Zin e Abdessalam Machmach. Ottima prima frazione per l’atleta valdostano che lancia il compagno cambiando in prima posizione. La formazione dell’alperia scivola in 10a posizione con il tempo di 3’16”07.

Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi) corre i 400 m dalla 1a corsia. Finisce la gara in 54"55 prendendosi il 5° posto in batteria e 18° nella classifica totale. Il tempo non consente alla valdostana di accedere alla finale.

Diego Yon (Atl Pont Donnas) corre una ottima finale dei 3000 siepi riuscendo a migliorare il suo primato personale di 8 secondi passando da 9’13”90 a 9’05”36 e concludendo la gara in 12a posizione.

Corinne Challancin (Atl. Firenze Marathon) finisce in 6a posizione la sua gara con la misura di 12,64 m, misura ottenuta al secondo salto di gara. Gara per la ragazza della Firenze Marathon disseminata di salti buoni, ma sfortunatamente nulli per pochi centimetri.