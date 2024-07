Edileco GrandPrix Cadetti - 4 prova

Sabato 29 giugno sul campo Crestella di Donnas si è svolta la 4a prova cadetti dell’Edileco GrandPrix. Oltre alle gare cadetti e cadette si sono tenute anche gare per le categorie assolute come gare di contorno. I partecipanti hanno potuto gareggiare ad un massimo di 2 gare tra quelle presenti.

Il duathlon cadetti è stato vinto da Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) con 1306 punti (1200 siepi e salto in lungo), 2° Filippo Lingeri (2009, Atl Pont Donnas) con 1245 punti (Salto in lungo e Martello) e 3° Armin Blanc (2010, Atl Sandro Calvesi) con 1130 punti (300 m e lungo).

Al femminile la vittoria va a Francesca Ticchio (2010, Atl Pont Donnas) con 1559 punti (300 m e Lungo) seguita da Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) con 1303 punti (300 m e lungo) e 3a Annachiara Rolfini (2010, Atl Pont Donnas) con 1260 punti (300 m e lungo).

Sugli 80 Hs cadette la prima valdostana è Martina Saroglia (2009, Atl Cogne Aosta) che arriva 4a in 15”25. Dietro di lei Carola Rosazza Buro (2010, Atl. Sandro Calvesi) 5a in 15”27. La gara è stata vinta da Adelaide Castagna (2009, Pol. Mandello) in 12”50. I 100 Hs cadetti sono stati vinti da Mattia Marra (2010, Atl. Bienate Magnago 1980) con il tempo di 15”04. Federico Gaggioli (2010, Atl Cogne Aosta) conclude la gara in 3a posizione in 19”33.

Nei 300 m cadette la prima valdostana, Francesca Ticchio (2010, Atl Pont Donnas) si classifica 7a in 43”63, Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) è la 2a valdostana e 10a assoluta in 45”84 davanti ad Annachiara Rolfini (2010, Atl Pont Donnas) 11a in 46”15. La gara è stata vinta da Federica Chiappani (2008, Atl Brescia 1950) in 40”59. A livello maschile Armin Blanc (2010, Atl Sandro Calvesi) ottiene il 3° posto, primo tra i valdostani, in 40”43 migliorando il proprio personale di 2 secondi (42”11). Niccolò Statti (2009, Atl Cogne Aosta) è 6° in 41”44 davanti a Gabriel Spensatello (2009, Atl Cogne Aosta) 7° in 42”03. La gara è stata vinta da Alessio Ferrari (2009, Atl. Gessate) in 36”41.

Sui 1200 siepi Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl Pont Donnas) arriva 2a in 4’19”48 (PB), Abigail Martinet (2010, Atl Sandro Calvesi) è 3a in4’36”87 alla prima esperienza con le barriere e 4a è Ludovica Bellini (2009, Atl Cogne Aosta) in 4’58”23. Elisa Fissore (2010, Atl Settimese) vince in 4’17”11. Al maschile Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) distrugge il suo primato personale di 3’53”66 togliendo 12” e guadagnandosi la 2a posizione in 3’41”08. Fabio Stefano Pallais (2009, Atl Cogne Aosta) è 4° in 3’49”92. Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) in 3’56”52 arriva 7°. Matteo Apollonio (2009, ASD GAO Oleggio) vince in 3’35”14.

Francesca Milani (2009, Atl Cogne Aosta) è 3° sui 2000 m in 7’35”82 davanti alla compagna di sqaudra Giulia Framarin (2009, Atl Cogne Aosta) 4a in 7’54”66. A livello maschile Cristian Gabriele Pivot (2009, Atl Sandro Calvesi) vince la gara in 6’24”10. Semmi Mortara (2009, Atl Sandro Calvesi) conclude 3° in 6’36”54.

Nel salto in lungo Francesca Ticchio (2010, Atl Pont Donnas) salta 4,81 m arrivando 4a nella gara vinta da Federica Chiappani (2009, Atl Brescia 1950) in 5,40 m. Carola Rosazza Buro (2010, Atl Sandro Calvesi) salta a 4,49 m prendendosi la 7a posizione. Alice Abate (2010, Atl Pont Donnas) è 8a saltando a 4,45 m. Il salto in lungo maschile è vinto da Filippo Lingeri (2009, Atl Pont Donnas) con 5,32 m (PB), Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) è 2° con 5,04 m, 3° è Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) con 4,93 m.

La gara del disco femminile è stata vinta da Arianna Pezzetta (2009, Atl Estrada) con la misura di 26,76 m. La prima valdostana è Doriane Manidom Tchagou (2009, Atl Sandro Calvesi) è 4a con 18, 83 m, Alessia Colosimo (2010, Atl Pont Donnas) con 15, 51 m è 5a, Cecilia Lazzarin (2010, Atl Pont Donnas) lancia a 14,66 m e ottiene la 6a posizione.

Doriane Manidom Tchagou (2009, Atl Sandro Calvesi) vince la gara del martello con la misura di 31,54 m, 2a è Nicole Dal Mut (2009, Atl Cogne Aosta) con 17,73 m. Al maschile è Filippo Lingeri (2009, Atl Pont Donnas) vince con la misura di 34,13 m, 2° Gabriel Spensatello (2009, Atl Cogne Aosta) con 23, 89 m.

Sui 100 Hs Allieve Jade Proceillon (2008, Atl Pont Donnas) è 3a in 17”29.

Nel salto in lungo donne Jade Proceillon (2008, Atl Pont Donnas) è 2a in 4,78 m, Ludovica Costa (2008, Atl Cogne Aosta) è 3a con 4,69 m e Mdeye maty Thiam (2008, Atl Cogne Aosta) è 5a con 3,33 m. A livello maschile Leonardo Marana (2007, Atl Cogne Aosta) salta a 5,43 m classificandosi 3°. Nathan Martinet (2007, Atl Sandro Calvesi) è 4° con la misura di 5,29 m.

Kristen Goyet (2007, Atl Cogne Aosta) è 2° nel getto del peso 3kg con 7,79 m. Laurent Plebs (2004, Atl Cogne Aosta) è 2° nel getto del peso 7,260 kg con 8,54 m.

Kristen Goyet (2007, Atl Cogne Aosta) vince la gara del martello3kg con la misura di 30,70 m. Giulia Aresca (2022, Atl Cogne Aosta) vince la gara del lancio del martello 4kg con la misura di 40,17 m. Augusto Mazzarello (2007, Atl Pont Donnas) vince il lancio del martello 5kg con 32,46 m. Laurent Plebs (2004, Atl Cogne Aosta) vince nel lancio del martello 7,260 kg con 39,34 m.





