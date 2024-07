4ª edizione del Grand Prix Cadetti m/f + gare assolute

Tra le cadette in gara negli 80hs Martina Saroglia arriva 4ª con 15”25. Quarto posto anche per Ludovica Bellini nei 1200 siepi in 4’58”23.

Nei 300m decima piazza per Chiara Graziano in 45”84 e 12ª Amelia Dovina in 47”33.

Sale sul terzo gradino del podio dei 2000m Francesca Milani con il tempo di 7’35”82 e quarto posto per Giulia Framarin 7’54”66.

Nella pedana del salto in lungo 9ª Chiara Graziano 4m41, 12ª Nicole Dal Mut 3m94, 13ª Elisabetta Berlier 3m93, 16ª Giulia Varone 3m45 e 17ª Giulia Blanc 3m19.

Nel lancio del martello 3kg, al femminile, secondo posto per Nicole Dal Mut con 17m73.





Al maschile nei 100hs, terzo posto per Federico Gaggioli in 19”33. Nei 300m 6° Niccolo' Statti in 41”44, 7° Gabriel Spensatello 42”03 e 9° Federico Gaggioli 48”10.

Nel salto in lungo 5° Niccolo' Statti con 4m87 e nel martello da 4kg al maschile 2° Gabriel Spensatello con 23m89.





Nelle gare assolute in programma nel salto in lungo Ludovica Costa terza con la misura di 4m69. Ludovica si migliora già al primo salto con 4m27, continua la sua serie di salto 4m44, 4m12, 4m21, 4m00 e ultimo salto 4m69.

Quinto posto per Ndeye Maty Thiam che si migliora anche lei con 3m33 al terzo salto dopo due nulli, poi continua con 3m30, 3m09 e 3m26.





Al maschile in pedana terzo Leonardo Marana con 5m43 al secondo salto di gara; Leonardo fa un primo salto a 5m31, successivamente 5m43, 3m90, 5m38, 5m08 e nullo l’ultimo salto.





Per quanto riguarda i lanci, influenzati molto dalla pioggia che ha reso scivolosa la pedana, nel peso 3kg Allieve, 2° posto per Kirsten Goyet che lancia a 7m79 al quinto lancio. Nel lancio del peso maschile da 7,26kg Laurent Plebs si migliora di 40cm al secondo lancio mentre tutti gli altri lanci al di sotto degli 8m00.





Nel lancio del martello allieve 3kg, torna in pedana Kirsten Goyet che al primo lancio piazza la misura di 30m70; Giulia Aresca, con l’attrezzo da 4kg, arriva alla misura di 40m17.

Al maschile, con il martello da 7,26kg, Laurent Plebs lancia a 39m34.

“Giulia Aresca - martello”





1 MIGLIO UOMINI - VERCELLI





Sabato 29, al campo di Vercelli ha gareggiato Giuseppe Fausto Piras nel miglio. Piras ha chiuso la gara in 6’18”10 e 19° posto assoluto e 4° master della categoria SM55.





30 GIUGNO





47ª PISTOIA – ABETONE





Nella 47ª Edizione della Pistoia-Abertone, inserito anche un traguardo intermedio di 30km, la Pistoia-San Marcello nel quale ha gareggiato Paolo Albertinelli. Nel percorso da 30km con più di 1000m di dislivello positivo chiude la gara in 3h37’.





Paolo Albertinelli





RISULTATI GARE: https://pistoia-abetone.net/#