Valdostani iscritti ai campionati italiani assoluti

Ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno questo weekend, 29 e 30 giugno, a La Spezia saranno diversi i partecipanti valdostani che vi prenderanno parte.

I primi a scendere in pista sabato pomeriggio saranno gli ostacolisti sui 400m.

Eleonora Marchiando (1997, CS Carabinieri) gareggerà alle ore 17:05. Marchiando in carriera, con un primato personale di 55”13, vanta un titolo italiano assoluto sui 400Hs (2021) e due terzi posti nei campionati 2022 e 2023. Quest’anno il suo miglior tempo è stato fatto registrare al Meeting di Savona in 56”26.

Dalle 17:25 di sabato sempre sui 400 Hs correranno Joao Carlos Pina Barros, Jean-Marie Robbin e Simone Bottan.

Joao Carlos Pina Barros (1999, Athletic Club 96 Alperia) dopo una preparazione invernale condizionata fortemente da un problema al ginocchio è tornato recentemente a correre in 52”27 (meeting di Chivasso, 8 giugno). L’ex calvesino ha come primato personale 51”05 che gli è valso ai Campionati Italiani 2022 di Rieti la 5a posizione.

Jean-Marie Robbin (1998, Atl. Biotekna) detiene un record personale di 51”62, ottenuto a Grosseto nel 2017, e un record stagionale di 52”09, registrato a Isernia nel 2024 durante i campionati nazionali universitari dove si è laureato campione nazionale universitario.

Simone Bottan (1995, Battaglio CUS Torino), ex atleta del Pont Donnas ora tesserato per il Battaglio CUS Torino, è

tornato quest’anno a correre i 400Hs scendendo fino a 53”29 in occasione del challenge di Brescia. Bottan detiene un record personale di 52”95 registrato nel 2018 a Isernia.

Sarà la volta poi di Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) che gareggerà sui 400m piani sabato alle ore 18:15. Il personale della Foudraz risale a luglio 2023 fatto in occasione del Challenge assoluto ed è di 53”24. Quest’anno la calvesina si è avvicinata molto al suo primato ai Campionati di Società assoluti, a Mondovì, vincendo la gara in 53”35.

Sabato a seguire, dalle 17:45 al via anche la gara del salto triplo con Corinne Challancin (Atl. Firenze Marathon). Challancin ha un personale sulla specialità di 13,28 m ottenuto a giungo dell’anno scorso a Lucca. Quest’anno condizionata dall’aver cambiato gamba di stacco è arrivata alla misura di 12,91 m indoor e 12,80 m outdoor.

Domenica sarà dedicata alle finali e alle staffette.





L’eventuale finale degli ostacolisti sarà alle 19:15 per Eleonora Marchiando e a seguire, alle 19:25, quella della categoria maschile con Joao Carlos Pina Barros, Jean-Marie Robbin e Simone Bottan in caso di qualifica.

In seguito, alle 20:10 Eleonora Foudraz, in caso di qualifica, correrà la finale femminile dei 400 m piani

Alle 21:30 toccherà a Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) che correrà i 3000 m siepi. Yon vanta di personale 9’13”90 fatto registrare a luglio 2023 a Modena. Quest’anno è sceso fino a 9’15”43 in occasione del Challenge Assoluto con cui è riuscito ad accedere al campionato italiano.

A conclusione dei Campionati Italiani su pista si terranno alle 22:25 le staffette del miglio a cui parteciperanno anche Joao Carlos Pina Barros e Jean-Marie Robbin con i quartetti delle rispettive società, Alperia e Biotekna.

DIRETTA TV E STREAMING - Gli Assoluti di La Spezia 2024 saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport dalle 19 alle 21.30 in entrambe le giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Tutte le gare non coperte dalla diretta tv saranno in diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv.