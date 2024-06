Ecco le gare dell'ultima settimana dell'Atletica Cogne Aosta:

19 GIUGNO

3ª EDIZIONE DEI “3000 VOLTE VILLENUVE”





Mercoledì 19 giugno, al campo sportivo di Villeneuve, è andata in scena la terza edizione dei 3000m in pista.

Tra gli atleti presenti anche 6 dei nostri tesserati. Il migliore è stato Alessandro Benati che conclude la gara al 6° posto assoluto con il tempo di 9’22” (4° cat. SM40). Daniele Pigliacelli termina i 7 giri e mezzo di pista in 10’28”, 15° posto finale e 2° di categoria SM45; Massimiliano Varone 44° con il tempo finale di 11’35” e 7° categoria SM50.

Al femminile, 7ª Elisa Vitton Mea in 11’22” e 5ª della categoria SF45, alle sue spalle 8ª Sabina Marquet in 11’33’ e 6ª nella categoria SF45 e 9ª piazza per l’allieva Martina Milani che taglia il traguardo in 11’54” e 2ª di categoria.





Foto: “Villeneuve – Benati”

Link ai risultati: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=42144&realtime=false#

22-23 GIUGNO





CAMPIONATI REGIONALI VALDOSTANI E PIEMONTESI INDIVIDUALI ASSOLUTI e JUNIORES - VERCELLI





Sabato 22 e domenica 23 sulla pista di Vercelli si sono svolti i Campionati Regionali Valdostani e Piemontesi per le categorie assolute. Un totale di 15 titolo regionali, 8 al femminile e 7 al maschile.





Tra le donne nei 100m titolo regionale per Nicole Dellio che vince la 6ª batteria in 12”46 e vince poi la finale valdostana con 1 centesimo di miglioramento, 12”45. Nella seconda giornata, nei 200m, Nicole vince ancora tra le valdostane con il suo nuovo primato personale di 25”86 e 9° tempo assoluto delle 47 atlete in gara. Sempre nei 200m bene anche Serena Molinari che taglia il traguardo in 28”44 e terzo gradino del podio.





Nei 400m Serena Molinari conclude il suo primo 400m in 1’04”85 e con un ampio margine di miglioramento ottiene il secondo posto tra le valdostane.





Sempre nei 400m ma con gli ostacoli, vince il titolo regionale assoluto Alessia Blanc con il tempo 1’17”65.





Negli 800m, Martina Milani si piazza seconda nella seconda serie in programma e vince tra le valdostane con il tempo di 2’19”76, a pochi centesimi dal suo primato personale.





Nel salto in alto, purtroppo, Tosca Bravo, fa 3 nulli alla misura d’entrata 1m40.





Nel salto triplo, Eleonora Zoja arriva 2ª con il suo nuovo primato personale di 9m90 all’ultimo salto di finale, dopo una buona serie di salti a 9m57, 9m50, nullo, 9m40, 9m52.





Nel getto del peso (4kg) Martina Raso vince il titolo regionale con la misura di 6m14 subito al primo lancio di gara, migliorando anche il suo personal best, e poi una serie a 6m00, nullo, 5m16, 5m92 e nullo finale.

Nel lancio del martello (4kg), Giulia Aresca si piazza al secondo posto nella classifica generale e vince il titolo regionale valdostano con la misura 42m75 confermando così ancora una volta di essere al di sopra del minimo per i campionati italiani promesse fissato a 41m80. Giulia fa quindi una serie di lanci a 42m75, 41m73, 39m75, 40m81, 41m39, 42m42.





Nel lancio del disco (1kg), vince il titolo regionale assoluto, Kirsten Goyet con la misura di 27m76 al 2° lancio di finale, dopo una buona serie di lanci a 27m22, 26m36, 26m47 e 26m65.





Nel salto in lungo primo e secondo posto al valdostano per Ludovica Costa con la misura di 4m04 e Alessia Blanc con 3m72.





In programma anche le staffette, non valide per l’assegnazione dei titoli regionali ma utili per i punteggi validi per i campionati di società. Sabato nella 4x100m, Tosca Bravo, Alessia Blanc, Eleonora Zoja, Nicole Dellio chiudono con il tempo di 53”43 e 773 punti.

Domenica, invece, in programma la staffetta del miglio. In ordine nella 4x400m Ludovica Costa, Martina Milani, Serena Molinari e Sylvie Vallet che porta il testimone al traguardo con il tempo finale di 4’25”14 e 721 punti.





Per quanto riguarda gli uomini, nei nei 100m, titolo regionale juniores e 2° posto assoluto tra i valdostani per Mattia Berlier che in batteria segna il tempo di 11”90 e in finale taglia il traguardo in 12”06. A completare il podio Gabriele Louis Leone che in batteria fa 12”12 e in finale chiude in 12”35; 4° posto per Samuel Zilio che in batteria non va lontano dal suo PB e chiude in 12”31 e in finale arriva al traguardo in 12”55.





Nei 200m, primato personale per Mattia Berlier con il tempo di 23”42 e primo posto tra i valdostani. Terzo gradino del podio per Luca Biondi in 23”92 e 4° Samuel Zilio in 24”55, entrambi vanno al primato personale, 6° Andrea Aresca in 25”65 a soli 6 centesimi dal proprio PB.





Nei 400m, titolo regionale assoluto per Andrea Carrozzino con il tempo di 52”80 e nuovo primato personale.





Nei 400hs H91, Marco Lanteri vince in 1’00”07 migliorandosi di oltre un secondo e medaglia d’argento per Andrea Carrozzino in 1’02”28.





Negli 800m 2° posto per Daniele Di Blasi 2’04”84.





Nel salto triplo, Emiliano Vuillermoz vince il titolo assoluto con la misura di 13m27 e una serie di salti a 13m05, 13m27, 12m04, nullo, 13m21, 13m13. In pedana anche Andrea Aresca che dopo un primo salto nullo, fa 10m95 e ultimo miglior salto a 11m11 e terzo valdostano.





Nel lancio del giavellotto (800gr), altro titolo regionale per Marco Lanteri con la misura di 34m91 al primo lancio di gara e secondo lancio nullo e poi una serie a 32m14, 33m58, nullo, 34m17. Secondo posto per Luca Biondi che si piazza appena dietro Marco con soli 9cm in meno, 34m82, anche lui subito al primo lancio. Poi Luca continua con una serie a 33m92, 34m54, 29m59, nullo, 31m49.





Nel salto in lungo, Marana Leonardo, vince il titolo regionale con la misura di 5m73, un primo salto a 5m52 e terzo salto a 5m59. Sempre Leonardo, ma nel salto in alto, vince un altro titolo valdostano, con la misura di 1m70.





Foto: “Gruppo Atletica Cogne” - “Nicole Dellio” - “Emiliano Vuillermoz”

Link ai risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG34949/Index.htm









COGNE – 38° TOUR GRAN PARADISO





Domenica 23 giugno, al 38° Tour del Gran Paradiso - Memorial “Marco Acerbi”, alla partenza anche due nostri atleti. Tra le cadette, Letizia Bochicchio, nel percorso di 2,94 km, vince in 11’03”.

Nella categoria assoluta, Massimiliano Varone, completa i 13,935km con il tempo finale di 1h04’35”, 21° posto in classifica generale e 7° per la categoria SM50.





Foto: “Cogne - Letizia Bochicchio” e “Cogne – Massimiliano Varone”

Link ai risultati: https://www.irunning.it/risultato_realtime.php?id=42138&realtime=false#