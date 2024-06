Atletica: Campionati italiani master su pista – Roma

Nel weekend di sabato e domenica 22 23 giugno si sono tenuti a Roma i campionati italiani individuali master su pista. Tra i partecipanti anche diversi della società Atl Sandro Calvesi.

Maria Luisa Finazzi (SF80) si laurea campionessa italiana sia del lancio del disco (750 g) sia nel getto del peso (2 kg).





Michelangelo Bellantoni (SM65) ottiene la 5a posizione nel lancio del disco (1 kg) e la 7a posizione nel getto del peso (5 kg).

Marta Norelli (SF40) si posiziona 2a nel lancio del disco (1 kg).

Luciano Proietti (SM75) arriva sul podio in 3a posizione nel salto in alto ed quarto nel salto in lungo.





Emanuele Tortorici (SM 55) torna a casa con la 2a posizione nel peso (6 kg) e nel martello (6 kg). Tortorici è 4° nel disco 1,5 kg e 3° nel martello a maniglia corta (11,34 kg).

Carlo Zanetta (SM65) conquista la medaglia di bronzo negli 800 m