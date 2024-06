Atletica: Campionati Pie/VDA individuali Assoluti - Vercelli

Nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 sono stati assegnati i nuovi titoli regionali assoluti e juniores nella gara organizzata assieme alla Regione Piemonte sulla pista di Atl al campo CONI di Vercelli. L’atletica Cogne Aosta vince 15 titoli, la Sandro Calvesi 4 e il Pont Donnas 3.

Sulla gara dei 100 m Maurizio Pascale (1994, Atl Sandro Calvesi) con il tempo di 11”68 si aggiudica il titolo di campione regionale. Il 2° posto è per Mattia Berlier (2006, Atl Cogne aosta ) in 12”06 che vince anche il titolo juniores e la 3a posizione eh per Gabriele Luis Leone (2007, Atl Cogne Aosta) che conclude in 12”35. Il titolo regionale femminile va a Nicole Dellio (2007, ATL Cogne Aosta) col tempo 12”45, il 2° posto e di Sophie Yon (2007, Atl Pont Donnas) in 13”63.

Il titolo regionale assoluto e juniores dei 200 m vanno Mattia Berlier (2006, Atl Cogne Aosta) che ferma il cronometro a 23"42 migliorandosi di 2 decimi (23”64), al 2° posto si classifica Maurizio Pascale (1994, Atl Sandro Calvesi) in 23"49 e 3° Luca Biondi (2006, JM, Atl Cogne Aosta) in 23"92 (PB). Al femminile vince Nicole Dellio (2007, Atl Cogne Aosta) con il tempo di 25"86 togliendo più di un decimo al suo personale di 25”99, 2a Jade Porceillon (2008, Atl Pont Donnas) in 27"43 e 3a Serena Molinari (2008, Atl Cogne Aosta) in 28"44

Il titolo regionale dei 400 m è di Andrea Carrozzino (2005, Atl Cogne Aosta) che conclude il giro di pista in 52”80 migliorando il suo PB di 52”92. Il titolo femminile va a Maria Bacchetta (2005, Atl Sandro Calvesi) con il tempo di 1’04”41 precedendo di soli 40 centesimi l'avversaria Serena Molinari (2008, Atl Cogne Aosta) che così con 1’04”85 ottiene la 2a posizione alla prima esperienza sui 400 m. Maria Bacchetta vince anche il titolo Juniores femminile dei 400 m. Sui 400 m presenti anche Jean-Marie Robbin (1998, Atl Biotekna) chi vince la gara in 47”76 e Joao Carlos Pina Barros (1999, Athletic club 96 alperia) in 2a posizione con il tempo di 48”40.

Il titolo regionale degli 800 m va a Laurent Cugnach (2008, Atl Sandro Calvesi) che va al record personale in 2'04"58, 2° Daniele Di Blasi (2005, Atl Cogne Aosta) in 2'04"84. Nella gara femminile è Martina Milani (2007, Atl Cogne Aosta) a vincere il titolo con 2'19"76, mentre Sara D'Aprile (2008, Polisportiva Sant'Orso Aosta) è 2a in 2'22"55 (PB).

Il titolo regionale dei 1500 m al maschile se lo aggiudica Diego Yon (2003, Atl Pont Donnas) con il primato personale di 3’58”38 per la prima volta sotto il muro dei quattro minuti. Al 2° posto Niccolò Giovanetto (2001, Atl Pont Donnas) anche lui al personale con 4’15”70. Il titolo femminile va a Sveva Nobili (2002, Atl Sandro calvesi) con il tempo di 4’41”36.

Il titolo regionale sui 400Hs maschili è di Marco Lanteri (2006, Atl Cogne Aosta) con il tempo di 1'00"07 migliorando il suo primato di 1’01”75 di più di 1 secondo e avvicinandosi al muro del minuto, 2° Andrea Carrozzino (2006, Atl Cogne Aosta) in 1'02"28 e 3° Enea Perfetti (2008, Atl Pont Donnas) in 1'07"38 alla prima prova sulla distanza. Marco Lanteri vince anche il titolo juniores dei 400Hs. Il titolo femminile è stato vinto da Alessia Blanc (2008, Atl Cogne Aosta) in 1'17"65 anche lei prima volta sui 400Hs .









Il titolo del salto in alto è di Leonardo Marana (2007, Atl Cogne Aosta) con la misura di 1,70 m mentre il titolo femminile è di Jade Porceillon (2008, Atl Pont Donnas) con 1,45 m.

Il titolo maschile di salto in lungo va a Leonardo Marana (2007, Atl Cogne Aosta) con la misura di 5,73 m e a soli 2 centimetri da Marana arriva 2° Enea Perfetti (2008, Atl Pont Donnas) con 5,71 m. Nella gara femminile il titolo è stato vinto da Ludovica Costa (2008, Atl Cogne Aosta) con un salto a 4,04 m, 2a Alessia Blanc (2008, Atl Cogne Aosta) con 3,78 m.

Il titolo regionale di salto triplo è di Emiliano Vuillermoz (1999, Atl Cogna Aosta) che salta a 13,27 m. Il podio è completato dal 2° posto di Federico Cafasso (2006, Atl Pont Donnas) con 12,68 m che si aggiudica anche il titolo regionale juniores e 3° posto di Andrea Aresca (2003, Atl Cogna Aosta) 11,11 m. Al femminile Alice Lingeri (2007, Atl Pont Donnas) vince il titolo regionale con la misura di 10,46 m.

Il titolo regionale della gara di lancio del disco va a Il titolo femminile del lancio del disco (1 kg) Kirsten Goyet (2007, Atl Cogne Aosta) con un lancio a 27,76 m

Il titolo regionale del lancio (800g) del giavellotto è vinto al maschile da Marco Lanteri (2006, Atl Cogne Aosta) con la misura di 34,91 m che vale anche la vittoria del titolo juniores. La 2a posizione e di Luca Biondi (2006, Atl Cogne Aosta) con 34,82 m.

Il titolo regionale femminile del getto del peso (4kg) va a Martina Raso (2006, Atl Cogne Aosta) con la misura di 6,14 m, PB migliorato di 1 centimetro. Martina Raso si aggiudica anche il titolo juniores del getto del peso femminile

Il titolo regionale del lancio del martello al femminile va a Giulia Aresca (2002, Atl Cogne Aosta) con la misura di 42,75 m.