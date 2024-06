33° Trofeo Dellomodarme - Vercelli

A Vercelli, sabato 15 giugno, Giulia Aresca ha ottenuto il pass per i Campionati Italiani Promesse nella pedana del lancio del martello da 4 kg. Grazie a una serie di lanci in crescendo, il suo miglior lancio è stato l'ultimo, raggiungendo i 42m76. Questo risultato le è valso il secondo posto e ha superato di oltre un metro lo standard di partecipazione fissato a 41m80. Giulia ha un primato personale di 43m42 e a fine luglio, a Rieti, avrà l'occasione giusta per migliorarsi ancora.





Nelle corse, negli 800 metri donne, Martina Milani ha vinto con 2'25"36, mentre Sophie Vallet si è piazzata 7ª con 2'44"24. Nella gara maschile, Daniele Di Blasi continua a migliorarsi, tagliando il traguardo al 5° posto con il nuovo personale di 2'02"41. In gara anche Giuseppe Fausto Piras, che è arrivato 24° con il tempo finale di 2'52"93.





Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35122/Index.htm