Campionati provinciali individuali CF/CM – Borgaretto (TO)

Ai Campionati provinciali cadetti M/F in Piemonte presente anche un gruppo dei nostri cadetti e cadette.





Nei 300 metri, Chiara Graziano si piazza al 17° posto con 46"88, migliorandosi di 1 secondo. Si migliora anche nel salto in lungo con 4m39, ottenendo la 9ª posizione. Sempre nel salto in lungo, Elisabetta Berlier arriva 20ª con la misura di 3m94, con un miglioramento di 2 cm; Nicole Dal Mut è 25ª con 3m91 e Giulia Varone è 35ª con la misura di 3m35.

Nicole si cimenta anche nella sua prima gara di lancio del martello da 3 kg, piazzandosi al 13° posto con la misura di 16m67. Sempre nei lanci, ma nel disco da 1 kg, Letizia Saba scaglia l’attrezzo a 15m53, migliorandosi di 30 cm e ottenendo il 15° posto finale. Per concludere le gare al femminile, Francesca Milani, fresca del personale nei 1000 metri fatto registrare l'8 giugno a Chivasso, partecipa ai 2000 metri e chiude in 7'40"36, non lontana dal proprio primato personale e ottenendo il 9° posto.





Per quanto riguarda la categoria cadetti, nei 300 metri Gabriel Spensatello si migliora chiudendo in 41"05 e piazzandosi all’11° posto; 12° posto invece per Niccolò Statti in 41"20, e 17° per Gabriele Mappelli con 42"17, migliorandosi di 2 secondi. Prima gara di martello da 4 kg per Gabriel Spensatello, che lancia l’attrezzo a 28m53 ottenendo il 5° posto finale; prima gara anche per Gabriele Mappelli nei 100hs H84, dove arriva al 12° posto tagliando il traguardo in 17"94.





Nel salto in alto, Mohamed Alaa Saib arriva 10° con la misura di 1m40, eguagliando il proprio primato personale.





Link risultati: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35141/Index.htm