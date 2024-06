XIX Gomitolo di Lana

Al via nella giornata di Sabato 15 sul campo sportivo Crestella di Donnas la 19a edizione del meeting nazionale Gomitolo di lana, spostato dalla sua sede storica del campo sportivo di Biella. Fitto programma di gare per tutte le categorie dai ragazzi alle categorie assolute. Il meeting è stato molto partecipato con esponenti di tutte le regioni del Nord Ovest e anche qualche ospite Internazionale.

I migliori valdostani delle varie gare sono:

--Categorie Giovanili--

Nei 60 m ragazze la miglior valdostana è stata Mya Canalini (2011, Atl Sandro Calvesi) che si classifica 3a in 8”68 migliorandosi di quasi un decimo dal suo precedente personale. Al maschile Andrea Fiocchini (2012, Atl Sandro Calvesi) è 5° in 8”88.

Nei 600 m ragazze è Ilaria Testolin l’atleta valdostana migliore. La ragazza dell’atletica Cogne Aosta si classifica 3a con il primto personale di 1’54”99. Nella gara maschile è nuovamente Andrea Fiocchini che in 1’52”27 (PB) si calssifica 7°

Nei 300 m cadetti Emilien Ronc vince la gara in 38”01, mentre al femminile Carlotta Giovanetto ottiene la 2a posizione in 42”58.

Per la categoria cadette negli 80 m si è distinta Carlotta Giovanetto (2009, Atl Pont Donnas) 5a in 10”46, mentre nella gara maschile è Emilien Ronc (2009, Atl Pont Donnas) il miglior valdostano ottenendo il 5° posto in 9”58.

Nel getto del peso maschile (4kg) il cadetto Filippo Lingeri (2009, Atl Pont Donnas) si classifica 2° con il record personale di 10,66 m. Al femminile con il peso da 3Kg Doriane Manidom Tchagou (2009, Atl Sandro calvesi si impone sulle avversarie con la misura di 9,92 m (PB), più di un metro in più rispetto alla 2a classificata Margherita Rossi (2010, GSA Valesia), 8,72 m.

--Categorie Assolute--

Nel salto in lungo allieve Giada Borney (2008, Atl Pont Donnas) salta a 5,06 m guadagnandosi la 4a posizione; nella gara maschile Marana Leonardo (2007, Atl Cogne Aosta) è 3° con la misura di 5,90 m.

Nella gara del disco allieve (1kg) Kirsten Goyet (2007, Atl Cogne Aosta) arriva 3a lanciando a 28,81 m.





Sui 100 m la miglior posizione tra i valdostani è di Maurizio Pascale (1994, Atl Sandro Calvesi) che con il primato stagionale di 11”45 si classifica 36°. La migliore valdostana sulla distanza è stata l’allieva Serena Molinari (2008, Atl Cogne Aosta) 41a in 13”54. Il podio dei 100 m femminili è composto da Kristie Edwards (2000, Australia) in 11”43, 2° Chiara Melon (1999, G.S. Fiamme Azzurre) in 11”53 e al terzo posto Rachele Torchio (2005, Battaglio C.U.S. Torino) in 11”74. A livello maschile si classifica al primo posto l’inglese John Otungate (1995) in 10”28, 2° sempre per l’Inghilterra Ade Adewale (1993) in 10”32 e al 3° posto Freider Fornasari (1997, AS La Fratellanza 1874) in 10”54.

Nei 200 m Andrea Carrozzino (2006, Atl Cogne Aosta) si classifica 27° con il primato personale di 23”63, mentre al femminile Jade Porceillon (2008, Atl Pont Donnas) è 26a in 27”87. A livello femminile si classifica al 1° posto Kristie Edwards (2000, Australia) in 23”75, al 2° posto Chiara Melon (1999, G.S. Fiamme Azzurre) in 24”05 e al 3° posto Sofia Meloni (2006, CUS Bergamo ASD) in 25”02. Al maschile la vittoria è di Daniele Leonardo Inzoli (2008, M, Atl. Riccardi Milano 1946) in 21”58, primato personale migliorato di due secondi, al 2° posto Pietro Vitali (2004, Bergamo Stars Atletica) con il tempo di 22.06 secondi e 3° posto il britannico Elijah Winn (1986) in 22”08.





Sugli 800 m maschili Niccolò Giovanetto (2001, Atl Pont Donnas) arriva 2° con il record personale di 2’01”35 migliorandosi di 2 secondi dal vecchio primato di 2’03”33.

Nel Salto in alto donne Jade Porceillon salta 1,55 m vincendo la gara.





Nel salto in lungo donne Jeanette Bibaki (2005, Atl Sandro Calvesi) è 6a con la misura di 4,58 m.





Da evidenziare anche le gare di lancio del disco che sono state di altissimo livello: al femminile la vittoria è Daisy Osakue (1996, GA Fiamme gialle), di ritorno dai campionati europei, con la misura di 62,79 m. Al 2° posto Stefania Strumillo (1989, G.S. Fiamme Azzurre) con la misura di 55,04 m e al 3° posto Diletta Fortuna (2001, CS Carabinieri) con 53,62 m. Tra i maschi il 1° posto è di Alessio Mannucci (1998, C.S. Aeronautica Militare), con 62,04 m. Al 2° posto Giovanni Faloci (1985, G.A. Fiamme Gialle) con 58,01 m. Al 3° posto Enrico Saccomano (2001, C.S. Aeronautica Militare) con la misura di 57,76 m.