Future Leaders Forum: "Diventa il leader di domani”

Durante i campionati Europei di Roma recentemente conclusi che hanno visto l’Italia primeggiare per numero di medaglie vinte si sono tenuti anche diversi eventi organizzati dalla European Athletics in parallelo a cui hanno partecipato ragazzi provenienti da tutta l’Italia e da tutta l’Europa Il Future Leaders Forum è stato organizzato dalla European Athletics con il supporto del Comitato Organizzatore Locale degli Europei e con Deloitte come partner sostenitore. Il tema dell'evento è stato "Diventa il leader di domani”. Tra i partecipanti era presente Veronica Pirana in veste di referente nazionale appena eletta assieme agli altri membri del consiglio giovanile.

Veronica Pirana racconta: “È stata una settimana molto intensa, dalle 9 alle 17 siamo stati impegnati in workshop e tavole rotonde con tanti nomi importanti come Lord Sebastian Coe (presidente della world athletic) e Dobromir Karamarinov (presidente dell'European Athletics) che hanno inaugurato l'inizio del forum con i loro saluti e presentandoci il futuro dell'atletica sia europea che nel mondo.” Prosegue spiegando: “Eravamo un gruppo di circa 70 giovani provenienti da 42 federazioni europee. Noi Italiani eravamo in maggioranza: 5 referenti nazionali (io, Mattia Braggio, Roberto Ninivaggi, Simona Bertini e Cristina Molteni) e i referenti regionali eletti dai singoli comitati. Per la Valle d'Aosta non ha potuto partecipare purtroppo Emiliano Vuillermoz, referente regionale, perché era in Svezia per la proclamazione della laurea. Nonostante l'eterogeneità di tutto il gruppo ci siamo trovati molto bene, anche con i ragazzi da fuori Italia si è creata una bella intesa. Abbiamo potuto scambiarci idee, consigli, problemi e esperienze personali.”

Dopo il tema dal titolo “Who am I as a leader?", le giornate si sono incentrate sui temi attuali nell’Atletica per poi concludersi con una giornata focalizzata sulla Gestione del futuro. Numerose le figure di spicco nel mondo dell’Atletica Leggera e manager del mondo sportivo che si sono presentate per approfondire le diverse tematiche del Forum. Tra i relatori intervenuti, Lea Sprunger, ex medaglia d’oro europea nei 400 metri ostacoli e imprenditrice, Alessio Gorla, velocista italiano e imprenditore tecnologico, Esther Akihary, velocista olimpica olandese e vicepresidente della Federazione Reale Olandese di Atletica Leggera, Donna Fraser, quattro volte olimpionica britannica e leader nell’uguaglianza, diversità e inclusione nel mondo degli affari e dello sport, Scott Grace, responsabile tecnico nazionale dell’atletica leggera inglese per lo sviluppo dei giovani e creatore di un rinomato programma di sviluppo giovanile, Sasho Belovski, esperto di business sportivo, Karin Grute Movin, vice presidente e membro del Comitato Esecutivo di European Athletics e presidente della Commissione per lo Sviluppo e Alessio Punzi, Head of Running and Mass Participation di World Athletics.

Oltre alle tavole rotonde, i ragazzi hanno preso parte a dei "hackathon" (una sorta di maratona creativa, realizzata in collaborazione con Deloitte), sessioni di mentoring e workshop interattivi con temi che cambiavano ogni giorno: "Finding a work-life balance", "Mental Health", "Gender Leadership", "Future of competitions", "Diversity in sports", "Technology and Innovation in Athletics", "Health and wellbeing", "Fan Engagement", "Safeguarding in Sports", "Sustainable events", "Personal brand development".

Pirana conclude affermando: “Questi momenti formativi non solo hanno arricchito le competenze tecniche e manageriali ma hanno aperto le porte allo scambio di idee, alla creazione di reti professionali durature e all’esplorazione di soluzioni innovative per le sfide che l’Atletica moderna deve affrontare. Per quanto riguarda invece il progetto in Italia, invito tutte le società valdostane, a chiederci qualsiasi cosa, presentarci idee, iniziative, noi faremo di tutto per portare avanti questo progetto e dare voce a tutti i ragazzi in Italia. Ci siamo presi questa responsabilità, siamo un gruppo molto affiatato nonostante siamo sparsi in tutto il territorio nazionale.”

Ai Campionati Europei in tutt’altra veste era presente anche Giulia Aresca. La lanciatrice dell’Atletica Cogne ha partecipato come volontaria per il settore Protocol nel periodo dal 4 al 12 giugno. Il suo compito è stato durante il periodo di gare quello di comunicare con i primi tre classificati ricoprendo due ruoli: il primo quello di consegna di una card in cui erano indicati i giorni e la data della premiazione che si svolgeva i giorni successivi agli atleti alla fine delle rispettive gare e il secondo quello di accompagnatore o chaperon per gli atleti dal campo gara agli spogliatoi e infine alle premiazioni. Giulia racconta: “È stata un’esperienza positiva e piena di emozione, ho visto da vicino atleti che fino ad ora avevo visto solo in televisione. Ho avuto modo di interagire con loro durante gli spostamenti e vivere a pieno le loro emozioni post gara. L’esperienza si è fatta ancora più bella anche grazie al gruppo di volontari che hanno collaborato con me e con cui ho legato fin da subito.”