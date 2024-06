Campionati Italiani Assoluti, juniores e Master di staffette di corsa in montagna

Ulteriore appuntamento della corsa in montagna domenica 16 giugno con i campionati italiani assoluti, juniores e master di staffetta di corsa in montagna a Gagliano del Capo (LE). Il percorso si prevedeva un dislivello complessivo di 217 m positivi in un circuito ad anello di lunghezza 6430 m nelle falesie salentine. In gara anche Xavier Chevrier e Henri Aymonod.

Xavier Chevrier (Atl Valli Bergamasche Leffe) assieme ai compagni di squadra Cesare Maestri e Lorenzo Cagnati vince la gara assoluti uomini in 1h17’15”. La squadra della US Malonno di cui il terzo staffettista era Henri Aymonod, Dionigi Gianola e Alex Rigo gli altri componenti, concludono la gara in 1h21’58” classificandosi al 5° posto.