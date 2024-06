In occasione del 33° trofeo Dellomodarme sulla pista di atletica di Vercelli Giulia Aresca (2002, Atl Cogne Aosta) ottiene il minimo per i campionati italiani promesse fissato a 41,80 m lanciando l’attrezzo da 4Kg a 42,86 m classificando 2a nella gara. Allo stesso meeting hanno partecipato anche Martina Milani (2007, Atl. Cogne Aosta) che ha vinto la gara degli 800 m femminili in 2’25”36 e Sophie Vallet (2004, Atl Cogne Aosta) 7a nella stessa gara con 2’44”24. Sugli 800 m maschili Daniele Di Blasi (2005, Atl Cogne Aosta) si classifica 5° in 2’02”41 (PB).