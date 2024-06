Ciclismo: Al Gs Lupi la seconda tappa del GP Giovanissimi a Pontey

Alla gara organizzata dall’Orange Bike Team, che ha visto al via 150 rider in erba – presenti anche gli eporediesi del Rock Bike e gli alessandrini della Fenice -, e successo di tappa del Gs Lupi Valle d’Aosta, che ha preceduto il sodalizio organizzatore e il Cs Lys. Gara contro in cronometro su tre tracciati di difficoltà e lunghezza diversi e condizioni meteo altalenanti: il cielo nero e carico di pioggia si è alternato a momenti di sereno e sole caldo.

G1 * Al femminile s’impone Coralie Collé (Cs Lys; 3’46”) a precedere Ginevra Montrosset (Team Benato; 4’25”) e a Vega Cavicchioli (Gs Lupi; 5’22”). Nei maschietti vittoria di Tommaso Montaldo (Orange Bike; 3’19”) davanti all’eporediese Duccio Sorrentino Bonciani (3’34”) e all’alessandrino Mattia Depetris (3’37”).

G2 * Gradino alto del podio a Maeline Lazier (Cs Lys; 3’40”) a precedere Nim Meynet (Oranga Bike; 3’44”) e Elodie Gérard (Gran Paradiso; 3’46”). Al maschile, successo di Fabio Forti (Gs Lupi; 3’11”) seguito da Mathis Marchi (Orange Bike; 3’14”) e da Henryt Perruchon (Rdr Sport Scool; 3’20).

G3 * Céline Pellissier (Orange Bike; 5’58”) ha la meglio su Nadine Daguin (Vtt Arnad; 6’11”) e su Anaïs Blanc (Gs Lupi; 6’14”). Primo e terzo posto al Gs Lupi, con Solei Bianquin (5’23”) e Federico Catona (5’35”) e piazza d’onore a Federico Privitelli (Cs Lys; 5’30”).

G4 * Successo di Vittoria Montaldo (Orange Bike; 6’06”) su Alys Torgneur (Gs Lupi; 6’29”) e Viola Lamastra (Gran Paradiso; 8’23”). Al maschile s’impone Julien Marchi (Orange Bike; 4'55”) su Alessandro Callegari (Fenice; 5’03”) e su Liam Janin (Vtt Arnad; 5’18”).

G5 * Tripletta del Team Benato con Linda Prot (8’22), Aicha Montrosset (8’31”) e MAelie Diemoz (9’18”). Al maschile è l’eporediese Umberto Paglia (6’51”) a precedere Samuel Liro (Vtt Arnad; 7’17”2) e Gabriele Pession (Orange Bike; 7’17”8).

G6 * Vittoria di Giulia Renzulli (Cs Lys; 6’38”) seguita da Aurora Lecca (Gs Lupi; 6’42”) e da Alessia Pellicanò (Cs Lys; 6’58”). In campo maschile Tommaso Perino (Rock Bike; 6’10”) precede Nathan Evolandro (Gs Lupi; 6’12”) e Giovanni Marti (Cicli Lucchini; 6’17”).