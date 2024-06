Campionati Regionali Individuali Master s35+

Sabato 8 e domenica 9 giugno si sono tenute a Mondovì i campionati regionali individuali master su pista.

Per regione Valle d'Aosta Chiara Ansaldi (Atl. Sandro Calvesi) vince il titolo regionale SF55 nel salto in lungo classificandosi prima assoluta della gara con la misura di 4,18 m. Il titolo dei 100 m SM 40 va ad Andrea Sardella (Atl. Sandro Calvesi) con il tempo di 12”38. Titolo dei 200 m SM40 va a Jean Paul Chadel (atl. Sandro Calvesi) con il tempo 26”06. In gara anche Carlo capirossi (1995, Atl Sandro calvesi) che si classifica 12° con il tempo di 24”63, escluso dalla gara al titolo regionale.

Nei lanci: Michelangelo Bellantoni (Atl. Sandro Calvesi) è campione regionale SM60/65 nella gara del lancio del giavellotto (22,51 m), 2° Giovambattista Bova (Atl. Sandro Calvesi) con 20,02 m, e del disco (35,16 m), 2° sempre Bova con 30,60 m. Bova vince il titolo SM60/65 nel lancio del martello con la misura di 20,54 m. Per la categoria SM70/75 il titolo del martello, del disco e del giavellotto vanno tutti a Alvaro Miorelli (Atl. Sandro Calvesi) con le misure di 32,53 m, 31,48 m e 32,78 m.