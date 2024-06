8° Meeting regionale Città di Chivasso

Sabato 8 giugno si è tenuto l’8° “meeting della città di Chivasso - memorial Massimo Wihem” sul campo Paolo Rava di Chivasso (TO). Hanno preso parte al meeting diversi valdostani.

Negli 800 m Ehi Martina Milani (2007, Atl Cogne Aosta) si classifica 6a con il nuovo primato personale di 2’19”19 scendendo per la prima volta sotto il muro dei 2’20” ottenendo così il minimo di partecipazione ai campionati allievi fissato a 2’20” che si terranno a Molfetta dal 5 al 7 luglio. Sempre sugli 800 m Sara d’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) alla prima esperienza nella specialità, ottiene la 9a posizione con il tempo di 2’23”64. Al maschile Daniele di Blasi (2005, Atl Cogne Aosta) si classifica 22° con il tempo di 2’04”42.

400 Hs H91 Joao Carlos Pina Barros (Ehi 1999, Athletic Club 96 Alperia) vince la gara con il primato stagionale di 52”27 sfiorando il minimo di partecipazione diretta ai campionati italiani assoluti fissato a 52”15.

Nel salto in lungo Giada Borney (2008, Atl Pont Donnas) si classifica 6a con 5,02 m. Nella gara maschile Erik Busso (2007, Atl Pont Donnas) si classifica 15° con un salto a 5,03 m.

Gare anche per le categorie cadetti e cadette: sugli 80 m maschili Andre’ Borrettaz (2009, Atl Pont Donnas) conclude la gara in 10”18 classificandosi 11°. Edoardo Lingeri (2009, Atl Pont Donnas) nella stessa gara si classifica 19° con il tempo di 10”39 che rappresenta anche il suo nuovo primato personale migliorato di 1 centesimo. Nella gara di santo in lungo Edoardo Lingeri si classifica 4° con un salto a 5,33 m, Giacomo Suquet (2009, APD Pont-Saint-Martin) ottiene la 6a posizione con la misura di 5,10 m e Andre’ Borrettaz si classifica 10° con la misura di 4,79 m. Ehi sui 1000 m Giacomo Suquet si classifica 10° in 2’58”84 prima volta sotto i 3’00”00.