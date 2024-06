Ottima la prestazione in battuta degli azzurri, con Joe Burns autore di 58 runs, migliore in campo. Bene anche Harry Manenti con 30 runs e Justin Mosca con 28. Tra i lanciatori, in evidenza il capitano Gareth Berg autore di 3 eliminazioni, seguito da Harry Manenti e Thomas Draca, al suo debutto in nazionale, con 2 eliminati a testa.

Gli Azzurri tornano in campo domani, alle 15.15 contro la Francia sul Simar Cricket Ground di Aprilia.