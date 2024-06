Mondovì: Vallet minimo per i campionati allievi, Brunier 3° nei 3000 m

Al via domenica 24 aprile il 24° Meeting Nazionale di Primavera sulla pista Fantoni – Bonino di Mondovì, quest’anno già teatro dei campionati di società piemontesi e valdostani. Il meeting di primavera è anche la 2° tappa del circuito high speed League organizzato da Queen Atletica. La 4° tappa del circuito verrà ospitata sul campo di Donnas il 14 luglio prossimo.

Sui 100 m, gara molto partecipata con 115 partenti, Maurizio Pascale (1994, Atl. Sandro Calvesi) si classifica 69° in 11”71, Mattia Berlier (2006, Atl. Cogne Aosta) è 74° con il record personale di 11”79, Andrea Carrozzino (2006, Atl. Cogne Aosta) conclude 76° in 11”83, Leonardo Marana (2007, Atl. Cogne Aosta) alla prima esperienza sui 100 m finisce in 95a posizione in 12”21 e Samuel Zilio (2007, Atl. Cogne Aosta) con il nuovo PB di 12”28 si classifica 99°.

I ragazzi della Atl. Cogne Aosta precedentemente impegnati nei 100 m hanno corso anche i 200 m. Mattia Berlier si classifica 61° in 23”83, Andrea Carrozzino 64° in 23”87 (PB) e Samuel Zilio 82° in 24”96. Giorgia Romeo (2006, Atl. Cogne Aosta) corre i 200 m in 28”38 che le vale la 46a posizione.

Sui 110 Hs H100 lo junior Marco Lanteri (Atl. Cogne Aosta) con conclude la gara in 17”86 in 5a posizione.

Charlotte Siani (2000, Atl. Sandro Calvesi) è 6a nel salto in lungo con la misura di 5,52 m, sua miglior misura stagionale all’aperto.

Nel lancio del disco (2kg) l’ex atleta della Cogne, tesserato ora per l’Atletica Biotekna Alessandro Casadei (2002) lancia a 38,33 m.

Sugli 800 m Mattia Rodà Savoini (1995, Atl. Sandro Calvesi) si classifica al 9° posto in 1’58”03, Niccolo’ Giovanetto (2001, Atl. Pont Donnas) è 18° in 2’04”22 e Daniele Di Blasi (2005, Atl. Cogne Aosta) 20° in 2’04”65. Presenti anche gli atleti valdostani tesserati per la squadra toscana GP Parco Alpi Apuane Younes Daniele Tarhia (2001) e Loic Proment (2004), alla prima esperienza sulla distanza, che concludono la gara rispettivamente al 5° e 8° posto in 1’57”28 (PB) e 1’58”02. Al femminile Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) conclude il doppio giro di pista in 2’13”16 classificandosi all’11° posto.

Sui 3000 m Diego Yon (2003, Atl. Pont Donnas) va al personale migliorandosi di 8 secondi concludendo in 8’37”35 e guadagnando la 6a posizione, Etienne Mappelli (2007, Atl. Cogne Aosta) ferma il cronometro a 9’53”22 migliorando il suo primato personale di 10’19”45 classificandosi 25°. I valdostani del GP Parco Alpi Apuane Lorenzo Brunier (1996) e Jean Pierre Vallet (2002) corrono a 8’13”45 e 8’44”45 ottenendo il 3° e 7° posto. Al femminile Sylvie Vallet (2008, Atl. Cogne Aosta) ottiene il minimo per i campionati italiani allievi, in programma dal 5 al 7 luglio a Molfetta, correndo i 3000 m in 10’48”58 (PB), mentre Sara D’Aprile (2008, Polisportiva Sant’Orso Aosta) conclude la gara in 11’30”03.