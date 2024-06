Edileco Grand Prix Esordienti: vittoria per Emile Desaymonet, Elsa Van Houten, Bernanrd Jaccod e Alice Jacquemin

Donnas - Edileco Grand Prix Esordient i - 4 prova

Sabato 1° giugno è andata in scena la 4a prova dell’Edileco Grand Prix Esordienti sempre sul campo Crestella di Donnas. Nuovamente le categorie esordienti E5, E8, E10 maschili e femminili si sono sfidati nelle varie discipline appratenti ai triathlon in programma. Gli esordienti E5-8 hanno dovuto affrontare la gara composta dalle tre prove di sprint/slalom 20+20, salto in alto e lancio della pallina, mentre la categoria E10 dai 50 m, salto in lungo e i 200 m.

Il triathlon maschile della categoria E10 è stato vinto da Emile Desaymonet (2013, Atl. Cogne Aosta) con 144 punti, 2° Luca Sandi (2013, Atl. Sandro Calvesi) con 138 punti e 3° Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 130 punti. Tra le ragazze la vittoria va a Elsa Van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) con 138 punti che stacca di 2 punti Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta), Elena Vacher (2013, Atl. Pont Donnas), Rhianna Testolin (2014, Atl. Cogne Aosta) e Martina Congedo (2013, Atl. Cogne Aosta) tutte quattro a 136 punti.

Tra le categorie E5-8 maschili vince i triathlon Bernanrd Jaccod (2015, Atl. Sandro Calvesi) con 144 punti, 2° Kiliam Barini (2015, Atl. Saint-Cristophe) con 134 punti a parimerito con Pietro Madeddu (2016, Atl. Sandro Calvesi) anche lui con 134 punti. Al femminile podio con punteggi molto vicini l’uno all’altro separati da 1 solo punto: la gara è stata vinta da Alice





Jacquemin (2015, Atl. Sandro Clavesi) con 145 punti, 2a Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 144 punti e 3a Emilie Fontan Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) con 143 punti.