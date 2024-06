Carlotta Giovanetto al Record Regionale sugli 80 Hs al Memorial Pratizzoli

X Memorial Luigi Pratizzoli

Nella mattina di domenica 2 giugno si è tenuta la 10° edizione del Memorial Luigi Paratizzoli sul campo scuola Lauro Grossi di Parma. Come ogni anno le rappresentative regionali cadette e cadetti costituite dai migliori atleti della categoria di ogni regione sono scese in pista per gareggiare nelle varie discipline in pista (80 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 1200 m siepi, 100 Hs /80 Hs, Marcia (5000 m uomini, 3000 m femmine) e staffetta 4x100 m) e nei concorsi (S. in Alto M, S. con l’Asta F, S. in Lungo, S. Triplo, getto del Peso (4kg maschi e 3 kg femmine), lancio del Martello (4 kg M e 3 kg F)).

In evidenza sopra tutti gli altri è senza dubbio il risultato di Carlotta Giovanetto (2009, Atl. Pont Donnas) sui 80 Hs H76. Giovanetto conclude la gara in 11"89, prima volta per lei sotto il muro dei 12", in 5a posizione nella batteria più forte e 5a posizione nella classifica finale. L'11"89 rappresenta, oltre che al nuovo personale di Giovanetto, anche la miglior prestazione regionale sugli 80 Hs H76 migliorando il già suo 12"02 di più di un decimo. Buon posizionamento anche per









Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) che si classifica 10° sui 300 m con il tempo di 37”53, record personale. La staffetta composta da Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta), Alice Abate (2010, Atl. Pont Donnas), Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi), Carlotta Giovanetto migliora il record regionale della staffetta 4x100 m concludendo in 51”22, record precedente 51”45, e ottenendo il 14° posto.

Risultati generali: Filippo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) 36° sugli 80 m (10”15), Niccol’ Statti (2009, Atl. Cogne Aosta) 38 sugli 80 m (10”55), Emilien Ronc (2009, Atl. Pont Donnas) 10° sui 300 m (37”53), Christophe Vierin (2010, Atl. Sandro

Calvesi) 14° sui 1000 m (2’53”71), Mohamed Alaa Saib (2010, Atl. Cogne Aosta) 14° sui 2000 m (8’13”14), Christian Ropele (2010, Atl. Sandro Calvesi) 13° sui 1200 m siepi (4’12”51), Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) 16° sui 100Hs H84 (15”33), Andre’ Borettaz (2009, Atl. Pont Donnas) 14° nel salto in alto (1,65 m), Giacomo Suquet (2009, APD Pont- Saint-Martin) 16° nel salto in lungo (5,29 m), Francesco Bois (2009, Atl. Cogne Aosta) 15° nel salto triplo (10,56 m), Gabriel Spensatello (2009, Atl. Cogne Aosta) 15° nel getto del peso (10,10 m), Joel Pitet (2009, Atl. Pont Donnas) 12° nel lancio del martello (27,74 m), Thierry Cretier (2010, APD Pont-Saint-Martin) 13° nei 5000 m marcia (32’12”13). La staffetta 4X100 m composta da Filippo Lingeri, André Borettaz, Giacomo Suquet e Emilien Ronc conclude al 12° posto in 47”17

Mia Zabaite (2010, Atl. Sandro Calvesi) 28a sugli 80 m (10”55), Alice Abate (2010, Atl. Pont Donnas) 37a sugli 80 m (10”85), Chiara Graziano (2009, Atl. Cogne Aosta) 40a sugli 80 m (10”92), Emilie Cretaz (2009, Atletica Pont Donnas) 17a sui 300 m (45”77), Annachiara Rolfini (2010, Atl. Pont Donnas) 14a sui 1000 m (3’25”24), Cecilia Lazzarin (2010, Atl. Pont Donnas) 15a sui 2000 m (7’25”90), Cloe Zoppo Ronzero (2009, Atl. Pont Donnas) 12a sui 1200 m siepi (4’22”05), Giovanetto Carlotta (2009, Atl. Pont Donnas) 5a sugli 80 Hs H76 (11”89 RR), Carola Rosazza Buro (2009, Atl. Sandro Calvesi) 15a nel salto in lungo (4,78 m), Francesca Ticchio (2010, Atl. Pont Donnas) 14a nel salto triplo (9,82 m), Miriam Colosimo (2009m Atl. Pont Donnas) 13a nel lancio del martello (23,42 m), Margot Pitet (2010, Atl. Pont Donnas) 14a nella marcia 3000 m (20’00”20). La staffetta 4X100 m composta da Chiara Graziano, Alice Abate, Mia Zabaite, Carlotta Giovanetto si classifica al 14° posto in 51”22.