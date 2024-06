Gli Over 70 Protagonisti alla Giornata Nazionale dello Sport

La 21esima edizione valdostana della Giornata Nazionale dello Sport del CONI, svoltasi domenica 2 giugno in piazza Chanoux, è stata una festa riuscita, anzi, riuscitissima. Questo evento ha dimostrato ancora una volta quanto lo sport possa essere un potente strumento di inclusione, socialità e benessere per tutta la comunità.

Un contributo particolarmente apprezzato è stato quello della M.A. Training360, un'associazione sportiva dilettantistica (ASD) riconosciuta dal CONI e dal Piano Regionale della Prevenzione, presieduta da Marianna Abruzzini. La loro presenza alla Giornata Nazionale dello Sport è stata un esempio splendente di come lo sport possa abbracciare tutte le età e livelli di abilità.

Tra i momenti più memorabili della giornata, le due dimostrazioni offerte dalla M.A. Training360 hanno catturato l'attenzione e il cuore dei presenti. La prima esibizione, guidata da Andreina Micarelli, una incredibile 95enne, ha visto gli atleti over 70 dimostrare la ginnastica dolce. Questi gruppi non solo promuovono la salute fisica, ma anche la socialità e l'inclusione, creando un ambiente accogliente e stimolante per tutti.

La partecipazione di M.A. Training360 a questa giornata non è stata solo un'esibizione di abilità fisica, ma anche una celebrazione della comunità e della solidarietà. Gli atleti hanno mostrato che l'età non è un limite, ma una motivazione per continuare a vivere attivamente e con entusiasmo. La loro esibizione, in occasione della Giornata Nazionale dello Sport, ha sottolineato ancora una volta l'impegno dell'associazione nel promuovere uno stile di vita attivo e la partecipazione comunitaria.

Ma le signore del gruppo non si fermano qui. Sono già pronte a prendere parte alla BeccaPink, un evento che celebra lo sport e la solidarietà, e continueranno a frequentare i corsi estivi presso il parco Puchoz. La loro costanza e dedizione rappresentano un modello positivo e un esempio ispiratore per tutta la comunità valdostana.

L'impegno di M.A. Training360 nel promuovere l'attività fisica come strumento per mantenere una buona qualità della vita a tutte le età è encomiabile. La loro partecipazione alle competizioni e alle attività quotidiane evidenzia il valore dell'inclusione e del benessere attraverso lo sport, dimostrando che il movimento è vita, e la vita, a qualsiasi età, può essere vissuta pienamente e con gioia.

La Giornata Nazionale dello Sport del CONI non è stata solo un evento sportivo, ma un inno alla vitalità e alla coesione sociale. Grazie a iniziative come quelle di M.A. Training360, la Valle d'Aosta continua a brillare come esempio di una comunità che sa valorizzare e sostenere ogni suo membro, attraverso il potere rigenerante dello sport.