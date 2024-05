EQUITAZIONE: RICCO WEEK END DI APPUNTAMENTI TRA ROMA, TORINO E NUS

Si è concluso un weekend ricco di appuntamenti per l’equitazione valdostana che ha visto i binomi rossoneri gareggiare nelle diverse discipline del salto ostacoli, endurance e dressage, tra Roma, Torino e Nus.

ENDURANCE

Nell’endurance si è tenuta a Borgomasino (TO) la gara “La Morenica”, 2ª Tappa Campionato Piemonte e Valle d'Aosta, dove tra i binomi valdostani erano presenti i rappresentanti dei Circoli Cavallo e Natura e Equi.Libres du Mont Blanc.

Weekend più che positivo per l’associazione sportiva Equi.Libres du Mont Blanc che ha preso parte all’appuntamento con 12 binomi. Due di questi hanno ottenuto una posizione sul podio: nella CEIJ* di 100 km Rebecca Piller con Moran by Makira ha concluso la gara sul 3° gradino del podio, mentre nella categoria CEN B di 83 km Federica Favre, in sella a SG Quark, ha ottenuto uno splendido 1° posto. Nella stessa categoria, Lisa Rocher in sella a Delipers di Groppo ha concluso in 8ª posizione e Filippo Tormena con SG Perseus in 11ª. Nella CEN A di 44 km Martina Pisano, in sella a JM Azeem, si è classificata 8ª, seguita da Marie Martinet con Olek in 12ª posizione e Garberta Costanza con Tashunka Witka in 14ª. Nella categoria Debuttanti di 22 km, Bruno Crema Letizia ha ottenuto il 5° posto con Samira, Signo’ Giulio Paolo si è piazzato 10° con Magadan, e Catozzo Michela ha chiuso in 11ª posizione con Tisarina Pieffe. A seguire, Chiara Rizzi con Rufie ha terminato in 14ª posizione e Massimo Nocito con Stella in 16ª.

Soddisfazione anche nella scuderia Cavallo e Natura: Valentina Di Giacomo su Zalaesa ha concluso la 100 km CEI*YR con un ottimo 2° posto, una bella prestazione che le permette di conquistare anche la qualifica per la categoria successiva. Simona Capozza su Ghada del Villoresi ha chiuso in 5ª posizione nella CEN B. In CEN A 40 km, Angelica Crosio, in sella a Chiara, ha ottenuto la qualifica per la categoria successiva, mentre Valerie Bois su Zulaya ha chiuso in 15ª posizione.

SALTO OSTACOLI

Per il Salto Ostacoli, appuntamento a Roma questo weekend per la partecipazione al Concorso di Piazza di Siena, Coppa delle Regioni, dove, guidati dall’istruttore Andrea Piccolo, erano presenti Maria Sole Poma, Edoardo Leo, Sofia Bono, Letizia Parola e Sofia Delzotto, tutti binomi tesserati con il SIV. La squadra valdostana ha chiuso all’11° posto su 17 regioni presenti. Tra i migliori risultati individuali, da segnalare il 27° posto di Maria Sole Poma che le ha permesso di gareggiare nella finale Next Gen, che includeva i migliori 30 binomi.

Un altro appuntamento che ha visto una folta delegazione rossonera è stato il concorso nazionale A*** che si è disputato presso il circolo Horse Bridge di None (TO), dove era presente la scuderia Del Rampante, capitanata dall’istruttore e cavaliere Davide Azzolina, e Sara Oddone in rappresentanza dell’Avres Onlus.

Venerdì 24 maggio, Davide Azzolina su Die Shone ha raccolto un 8° posto in C130. In C115, Yara Daudry su Saputella Sarda ha chiuso in 15ª posizione. In C120, 8° posto per Gaydou Fulvia su Aire Nike Z, 10° posto per Aurora Bringhen su Ahercules e 13° posto per Martina Colombo su Haedi. Sara Oddone su Carlington (Avres Onlus) ha ottenuto un 5° posto nella B100.

SABATO

Davide Azzolina ha ottenuto il 14° posto su Good Look VDL nella C135 e il 9° posto nella C130 in sella a Chairell. In C120, Aurora Bringhen su Ahercules si è classificata 13ª e Colombo Martina su Haedi 16ª. In C115, Yara Daudry su Saputella Sarda ha ottenuto il 16° posto e Anna Mascolo su Falco il 20°. Sara Oddone su Carlington ha chiuso con un 8° posto in B110.

DOMENICA

Nel Gran Premio C140 di domenica, Davide Azzolina su Good Look ha ottenuto il 16° posto. In C130, 11° posto per Davide Azzolina su Die Shone e 22° per Aurora Bringhen su Ahercules. Nella C120, 9° posto per Gaydou Fulvia su Aire Nike Z e 11° per Yara Daudry su Saputella Sarda. In C115, 13° posto per Anna Mascolo su Falco. Sara Oddone su Carlington ha ottenuto un bel 4° posto in B110.

CAMPIONATO FISE - FISDIR A NUS

Foto di gruppo

Giornata intensa, domenica 26 maggio, anche al Circolo Avres Onlus di Nus che ha accolto il Campionato interregionale Piemonte e Valle d’Aosta FISDIR – FISE. L’Avres Onlus, giocando in casa, ha vinto il punteggio a squadre, con il maggior numero di binomi in gara. Ragazzi e ragazze valdostane hanno ben figurato nelle diverse gare della giornata, alla quale hanno partecipato numerosi binomi piemontesi e lombardi, in particolare rappresentanti dei circoli ippici l’Ask di Novara e il Green Park di Torino. Una bella giornata di gare accompagnata dal sole e riscaldata dagli applausi del pubblico. Tra i risultati della giornata:

1° posto per Matteo Bechere in sella ad Havanna nelle gare FISE Test preparatorio di Base 2A di dressage.

1° posto per Debora Zylali in sella ad Allisto nelle gare FISE Test preparatorio di Base 1B di dressage.

1° posto per Francesca Nieroz in sella ad Havanna nelle gare FISE nel Novice test G4 di dressage.

Gimkana 2E

2° posto per Lorenzo Guattieri su Nueva Noche, 3° posto ex aequo per Vallet Alice in sella ad Havanna, 5° posto per Anael Morandi in sella a Nueva Noche e 6° per Marie Recaldini su Havanna.

Gimkana 1M

2° posto per Marco Accordi su Allisto, 3° posto per Maika Recaldini su Nueva Noche e 4° per Anais Bianquin su Amber.

Gimkana 2M

2° posto per Francesca Bruno su Tulipano, 3° posto per Leonardo Vizza su Tulipano, 4° per Manuel Voyat su Havanna.

Bene anche Alberto Mantovani su Halbert e Luca Marquis su Allisto in Gimkana Didattica, senza classifica.