Enea Bortolotti Barrel sul podio dei ‘secondo anno’ a Brinzio (VA)

Buone prestazioni del terzetto griffato Orange Bike Team, questa mattina, con partenza e arrivo a Brinzio (Varese) nel 12° trofeo Microlan – 11° trofeo più, corsa su Strada riservata agli Esordienti primo e secondo anno, al via insieme ma poi con classifiche separate, con Enea Bortolotti Barrel bravo a conquistare un posto sul podio.

Anello di 30 km, con tutti i tipi di tracciato – discesa, pianura e sette chilometri di salita per tornare sul traguardo di Brinzio -; corsa che si anima per una fuga a tre, che si conclude con il crono di 49’14” alla media di 36,561 km/h, con vittoria di Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) davanti a Marco Cammarata (Besanese) e a Nicolò Casalicchio (Madonna di Campagna). Alle loro spalle, attardato di 14”, un gruppetto di sette concorrenti a sprintare per il terzo gradino del podio: a spuntarla è Luca Silvano Boni (Castelletese) che ha la meglio su Enea Bortolotti Barrel, quinto assoluto e terzo della classifica dei ‘secondo anno’; nella stessa categoria, poco più attardato, Silvain Perron. Nei ‘primo anno’, prima e seconda posizione per Cammarata e Casalicchio; al 22° posto Claudio Fianco.

MountainBike





Seconda prova di Coppa Italia Giovanile – 4° Gran Prix Centro Italia, oggi, a Scansano (Grosseto) dov’erano presenti degli atleti valdostani e, tra questi, Elisa Giangrasso e Michel Careri conquistano un piazzamento sul podio, così come da sottolineare un buon numero di prestazioni nei migliori dieci della classifica, particolare negli Allievi secondo anno, con ottimo quinto Fabien Borre e settimo, dopo una gran rimonta, Paolo Costa.

Negli Allievi Donna secondo anno, terzo gradino del podio per Elisa Giangrasso (Biesse- Carrera) nella gara vinta da Elisa Bianchi (Flandres) davanti a Valentina Bravi (GagaBike). Al maschile da registrare l’ottimo 5° posto di Fabien Borre (Cicli Lucchini); Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), coinvolto in una caduta subito dopo la partenza, scivola in 30° posizione, ma autore di un gran recupero, concludendo in 7° posizione.

Negli Esordienti Donne secondo anno vittoria di Nicole Trampus (Caprivesi). All’8° posto Nicole Vevey (Vc Courmayeur MB). Nella competizione maschile conquista la seconda posizione Michel Careri (Orange Bike) alle spalle di Mattia Acanfora (Santa Cruz), con terzo Matteo Jacopo Gualtieri (Costamasnaga); 17° Raphael Tremblan (Gs Lupi).