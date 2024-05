Fidal: gare regionali e fuori regione di questo weekend

Meeting Sprint & Throw

Sabato 25 maggio si è tenuto al Campo Sportivo Crestella di Donnas il meeting Sprint & Throw. Due gare disponibili i 100 m sia maschili che femminili a libera iscrizione e il lancio del Disco maschile (2kg) e femminile (1Kg) con partecipazione ad invito.

La gara del lancio del disco maschile è stata vinta da Alessio Mannucci (1998, C.S. Aeronautica Militare), campione italiano assoluto 2022 e con numerose presenze nella nazionale azzurra nelle categorie U20, U23 e Assoluti, con un lancio che raggiunge i 64,97 m che rappresenta il suo record personale, 6a misura all-time italiana e lo mantiene al primo posto nella graduatoria nazionale aumentando il distacco da Enrico Saccomano (2001, C.S. Aeronautica Militare) anche









lui presente al metting di Donnas. Saccomano ha lanciato a 59,17 m guadagnando così il 2° posto. 3° gradino del podio occupato da Giovanni Faloci (1985, G.A. Fiamme Gialle), più volte campione italiano assoluto e maglia azzurra alle olimpiadi di Tokyo 2021, con la misura di 58.08.

La gara del disco femminile è stata vinta da Stefania Strumillo (1989, G.S. Fiamme Azzurre), detentrice di 6 titoli nazionali assoluti e 8 presenze in nazionale, con 58,26 m. Si è classificata 2a Diletta Fortuna (2001, C.S. Carabinieri sez. Atletica), 4 volte con la maglia azzurra dal 2017, con la misura di 56,94 migliorando il suo record personale ottenuto quest’anno a Siena di oltre 1 m. A completare il podio è stata Emily Conte (2002, G.S. Fiamme Oro Padova) con la misura di 56,69.

La gara dei 100 m femminili è stata vinta dall’azzurra Chiara Melon (1999, G.S. Fiamme Azzurre) in 11”41. 2a posizione per Anna Marta Carnero (2004, Atl. Brescia 1950) in 11”90 e 3a Eleonora Alberti (2000, N. Atl. Varese) in 11”92. Purtroppo, i tempi sono da considerarsi ventosi a causa del +3,3 di vento registrato durante la finale. La classifica maschile è composta da Filippo Cappelletti (2003, Atl. O.S.A. Saronno Lib.) che ha corso i 100 m in 10”33, Ruskin Molinari Nwgawu (2000, Atl. Riccardi Milano 1946) in 10”48 e Federico Manini (2001, CUS Pro Patria MIlano) in 10”54. Anche questa finale con vento oltre il consentito.









LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG36173/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html









Trofeo Coni Ragazzi/e - Edileco Grand Prix Ragazzi - 4 prova









Sabato 25 al via anche la 4a prova Edileco Grand Prix Ragazzi, valido come Trofeo Coni Ragazzi/e, gara riservata alla categoria ragazzi e ragazze. Il programma delle gare prevedeva 3 tipologie distinte di tetrathlon ciascuno contante 4 gare rientranti nelle specialità velocità, salti, lanci, mezzofondo o marcia. Il tetrathlon A era composto da 60, alto, peso kg2, 600; il B da B 60, lungo, vortex, marcia km 1; il C da 60hs, lungo, peso kg2, 600. I vincitori maschili e femminili delle varie prove multiple parteciperanno alla finale nazionale del Trofeo CONI in programma dal 3 al 6 ottobre 2024 a Catania in Sicilia.

Per il Tetrathlon A i vincitori sono stati Mya Canalini (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 2208 punti per la categorai ragazze e Andrea Fiocchini (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 1816 punti per i ragazzi. Il podio femminile si è completato con Merilin Mortara (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 2165 punti e Marta Giovanzana (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 1946 punti e quello maschile con Alessandro Bois (2011, Atl. Cogne Aosta) con 1577 punti e Mathias Angster (2012, Atl. Pont Donnas) con 1360 punti.

La classifica ragazze della tetrathlon B è capeggiata da Ilaria Testolin (2012, Atl. Cogne Aosta) con 2228, 2° posto per Eva Zoppo Ronzero (2011, Atl. Pont Donnas) con 2179 punti e 3a Greta Giachino (2011, Atl. Saint-Christophe) con 2173 punti. I tetrathlon B maschile è stato vinto con 2200 punti da Ares Solovyon (2011, Atl. Sandro Calvesi), mentre al 2° posto si è classificato Lorenzo Vairos (2011, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 1372 punti.

Il tetrathlon C se lo è aggiudicato Eleonora Dellio (2011, Atl. Cogne Aosta) con 2370 punti, al 2° posto si è classificata Martina Sapia (2012, Atl. Saint-Christophe) con 2152 punti a soli 50 punti dalla 3a classificata Annie China Bino (2011, Atl. Sandro Calvesi) con 2103 punti. La classifica maschile si compone con il 1° posto di Alexis Chapellu (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 1450 punti, con il 2° posto di Ian Ruffino (2012, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 1442 punti e con il 3° posto di Samuele Jean Pallais (2012, Atl. Sandro Calvesi) con 1177 punti.

Mya Canalini, Andrea Fiocchini, Ilaria Testolin, Ares Solovyon, Eleonora Dellio e Alexis Chapellu sono i vincitori del trofeo CONI e prederanno parte alla finale nazionale del trofeo dal 3 al 6 ottobre 2024 a Catania.





LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35608/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html





Edileco Grand Prix Esordient i - recupero 2 giornata

Domenica 26 sul campo Crestella di Donnas si è svolto il recupero della seconda prova dell’Edileco Grand Prix Esordienti rinviati lo scorso 28 Aprile causa maltempo. Il programma delle gare per le categorie esordienti 5 anni e 8 anni prevedeva un triathlon composto da 40hs, lancio palla medica e 150 m. Il programma per gli esordienti 10 anni è stato un triathlon composto da Lungo, Peso, 200Hs per i maschi, mentre per le ragazze Alto, Vortex e 200Hs.

La classifica del triathlon maschile della categoria E10 ha visto vincere Remy Guichardaz (2013, Atl. Sandro Calvesi) con 136 punti. Al 2° posto si è classificato Davide Ventrice (2014, Atl. Sandro Calvesi) con 134 punti. Attilio Bosonin (2013, Atl. Pont Donnas) ha conquistato la 3a posizione con 132 punti.

Nel triathlon E10 femminile la vittoria va a Elsa van Houten (2013, Atl. Pont Donnas) con 148 punti, al 2° posto Giorgia Cuaz (2013, Atl. Cogne Aosta) con 146 punti e al 3° posto Sara Schiavoni (2013, Atl. Sandro Calvesi) con 134 punti.









Il triathlon esordienti 5-8 femminile è stato vinto da Iris Van Houten (2015, Atl. Pont Donnas) con 146 punti. Al 2° posto a con un distacco di solo 2 punti si è classificata Emilie Fontant Tessaur (2016, Atl. Pont Donnas) con 144 punti. L’ultimo gradino del podio è stato conquistato con 140 punti da Alice Jacquemin (2015, Atl. Sandro Calvesi).

Al maschile i primi tre gradini del podio sono stati occupati da Jaccod Bernard (2015, Atl. Sandro Calvesi) a parimerito con Leonardo Petacchi (2016, Atl. Sandro Calvesi) sul primo gradino entrambi con 142 punti. Al 3° posto si è classificato con 132 punti Noah Mongiovetto (2016, Atl. Pont Donnas).

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG36384/Risultati/IndexRisultatiPerGara.html

A Fénis il convegno di Corsa in Montagna, Trail e Sci di Fondo

Sabato 25 maggio nel Salone Tsanté de Bouva a Fénis si è tenuto il Convegno di Corsa in Montagna, Trail e Sci di Fondo in cui si sono approfonditi diversi aspetti dell’allenamento per la corsa in montagna, per lo sci di fondo e l’importanza di una stretta collaborazione tra allenatori di diverse discipline grazie agli interventi degli speakers Tito Tiberti (Assist. Coordinatore Tecnico FIDAL), Paolo Germanetto (C.T. della nazionale della corsa in montagna, trail e ultradistanze), Manuel Tovagliari (Tecnico sci di fondo C.S. Esercito e ASIVA) e Federico Pellegrino (Olimpionico di sci di fondo).

Tiberti con il suo intervento dal titolo “Dalla pista in età giovanile ai trail più lunghi nella maturità agonistica, attraverso la corsa in montagna classica: un percorso tecnico coerente” ha portato l’esempio dell’evoluzione della carriera sportiva dell’Azzurro Francesco Puppi e di come siano cambiati i suoi allenamenti incentrandosi verso la fine su alcuni aspetti della metodica di allenamento per la corsa in montagna.





Germanetto ha portato un intervento incentrato sull'importanza della interdisciplinarità tra corsa in montagna, su strada e in pista usando alcuni esempi di atleti come Nadia Battocletti, primatista italiana dei 3000 m indoor, 5000 m, 5km e 10 km su strada, che sono cresciuti atleticamente con le gare di corsa in montagna e adesso eccellono anche nelle gare in pista e su strada.

Tovagliari ha spostato l’attenzione sull’uso della corsa per la preparazione dell’atleta di sci di fono durante i periodi estivi puntualizzando l’importanza della collaborazione tra allenatori di diversi sport, atletica – sci di fondo. Infatti, i preparatori dell’ASIVA sono coadiuvati da quest’anno da terze parti provenienti dal mondo dell’atletica per quanto riguarda la tecnica di corsa.

Presente al convegno anche Jean Dondeynaz, presidente del CONI VDA, che commenta: “Con piacere ho partecipato a questa iniziativa promossa dalla FIDAL Valle d'Aosta con il patrocinio del CONI. È stato un momento molto interessante perché ha posto le basi un per ragionare sulla multidisciplinarità che non deve essere intesa solo esclusivamente con i ragazzi più piccoli, ma anche con gli agonisti di tutti gli sport. L'atletica offre una solida preparazione fisica favorendo la crescita delle capacità di base attraverso processi ben noti agli allenatori di atletica. La cosa interessante è proprio esportare questo tipo di modello anche in discipline diversa dalla corsa su pista soprattutto verso quelle che hanno delle similitudini: la corsa in montagna, lo sci di fondo e l’atletica possono tranquillamente coesistere traendo profitto dai vari aspetti della preparazione comune.”

Gare Fuori Regione

Campionato Italiano di Staffette Allievi di Corsa in Montagna e Trofeo Nazionale di Staffette CadeF di Corsa in Montagna Campionati Regionali di Staffette di Corsa in Montagna CadeF/Allievi

Domenica 25 maggio a Darfo Boario Terme, paesino della bassa Val Camonica in provincia di Brescia, sono andati in scena i campionati italiani di staffetta allievi di corsa in montagna e il trofeo nazionale di staffetta cadetti di corsa in montagna. I rappresentanti valdostani non si sono fatti attendere sia nella categoria allievi su un percorso 3900 m con un dislivello positivo di 220 m sia nella categoria cadetti con un percorso di 2600 m con 160 m di dislivello positivo.

Nella categoria allievi ottimo 5° posto per la staffetta dell'A.P.D. Pont-Saint-Martin composta da Marco Magistro (2008) e da Davide Gadin (2007) con il tempo di 32’52”.

Nella categoria cadetti la staffetta dell'atletica Sandro Calvesi composta da Semmi Mortara (2009) e Cristian Gabriele Pivot (2009) si classifica 5a con il tempo di 23’18”. Al 15° e 19 ° posto si sono posizionate le due

staffette dell’A.P.D. Pont-Saint-Martin composte rispettivamente da Niccolò Bertino (2010) e da Mattia Consol (2010) e da Giacomo Sequet (2009) e da Aimé Lombard (2009) con i tempi di 25’54” e 27’43”.









LINK AI RISULTATI: https://podismo.ficr.it/#/POD/wiclax/CAMPIONATO%20ITALIANO%20STAFFETTE%20ALLIEVI%20-

%20CADETTI%20-%20CORSA%20IN%20MONTAGNA/2024/61/14/17





Meeting National d'Annecy





Sabato 25 maggio Eleonora Foudraz (2001, Atl. Sandro Calvesi) ha gareggiato sui 400 m al meeting National d’Annecy. La calvesina ha fermato il cronometro a 53”90 conquistando al 2a posizione alle spalle della connazionale Raphaela Lukudo (1994, C.S. Esercito) 1a in 53”59.

LINK AI RISULTATI: http://savoie.athle.com/asp.net/espaces.lives/direct.aspx?competition=288940

Giaveno (TO) - Meeting Regionale - 22° Memorial Fratel Mario - 17° Memorial Fratel Carlo

Sabato 25 maggio a Giaveno (TO) si è tenuto il Meeting regionale 22° Memorial Fratel Mario - 17° Memorial Fratel Carlo. Diversi gli atleti valdostani in gara dell’Atletica Pont Donnas e A.P.D. Pont-Saint-Martin che hanno ottenuto ottimi posizionamenti nelle classifiche di specialità.

Il salto in lungo cadetti è stato dominato dagli atleti valdostani che occupano tutti e tre i gradini del podio. 1° Edoardo Lingeri (2009, Atl. Pont Donnas) con il primato pesonale di 5,50 m, 2° Giacomo Sequet (2009, A.P.D. Pont-Saint-Martin) con 5,22 m e 3° André Borrettaz (2009, Atl. Pont Donnas) con 5,04 m.

Gli stessi André Borrettaz e Giacomo Sequet si sono classificati 1° e 2° negli 80 m piani con i tempi di 10”14 e 10”20 (record personale). Si è classificato 4° Edoardo Lingeri con il primato personale di 10”40

Ne1 100 m le allieve dell’atletica Pont Donnas si classifica 12 a, 13 a, 18 a, 19a: Giada Borney 12 a in 13”57, record personale nonostante il vento contrario a -2,1, Isabella Germano Ravina 13 a in 13”71, anche lei al PB, Sophie Yon 18a in 14”04 e 19a Alice Lingeri in 14”07 (PB).

Nella gara dei 100 m maschili Erik Busso (2007, Atl. Pont Donnas) ha concluso con il personale di 13”33 nonostante il vento contrario ottenendo la 27aposizione.

Nel giavellotto Allieve (500 g) Alice Lingeri è riuscita ad ottenere la 3a posizione all’ultimo lancio battendo il proprio record personale, 24,42 m, con la misura di 24,96 m (PB).

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35119/Index.htm

CdS Regionale Assoluto su pista - Caorle (VE)





Jean-Marie Robbin (1998, ASD Atl. Biotekna) vince i 400Hs H91 a Caorle (VE) durante le fasi regionale dei Campionati di Società. Robbin conclude la gara in 52"63 portando 1003 punti alla sua società. Robbin ha preso parte anche alla staffetta 4x400 come secondo frazionista. La staffetta formata con i compagni di squadra Alessandro Franceschini, Mouhcine Ben Hachimi, Pietro Pivotto, dopo una temporanea squalifica, ha vinto la gara con il tempo di 3’14”41 portando 984 punti.

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35705/Index.htm

CRL Meeting di Nembro - Bronze Lombardia

Domenica 25 maggio Corinne Challancin (1999, Atl. Firenze Marathon) ha vinto la gara del salto triplo con la misura di 12,74 m al meeting di Nembro facente parte del circuito Bronze Lombardia. Nello stesso meeting Joao Carlo Pina Barros (1999, Athletic Club 96 Alperia) si è classificato 5° nei 400Hs H91 con il tempo di 53”61.

LINK AI RISULTATI: https://www.fidal.it/risultati/2024/REG35953/Risultati/Gara005.html

Staffetta della Rocca – Cavour (TO)





Domenica 26 maggio a Cavour (TO) si è tenuta la 2° edizione della Staffetta della Rocca. La gara si è articolata sui sentieri in sali e scendi che percorrono la Rocca di Cavour con un anello di 2850 m e un dislivello positivo di 180 m. Le staffette dovevano essere obbligatoriamente composte da 2 partecipanti femminili e 4 maschili.

La staffetta dell’A.P.D. Pont-Saint-Martin composta da Laura Sarvant Levra, Samuele Zoppo, Joseph Philippot, Etienne Verraz, Fabio Novaria, Elisa Arvat si è classificata al 3° posto con il tempo complessivo di 1h33'23”3.

LINK AI RISULTATI: https://podismo.ficr.it/#/POD/iframe/STAFFETTA%20DELLA%20ROCCA/2024/46/25/17

Trail del Monte Soglio - Forno Canavese (TO)

Julien Juglair (1992, Polisposrtiva Sant’Orso Aosta) vince il trail del Monte Soglio, 73 km con 4200 m di dislivello, con il tempo di 8h53’53”. 4° Giuliano Cavallo (1974, Polisportiva Sant’Orso Aosta) in 9h05’02”. Carmela Vergura (1963, Atl. Sandro Calvesi) arriva 170a.





LINK AI RISULTATI: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=56264





2^ TROPEA IN CORSA 10K NAZIONALE

Pier Luigi de Matteis (SM65, Polisportiva Sant’Orso Aosta) con il tempo di 42’59” si classifica 65° alla 2a tropea in corsa, gara di 10 km approvata FIDAL a Tropea (VV), ottenendo, però, il 1° posto di categoria SM65.