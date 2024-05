Bodybuilding: Luca Gambaro e Davide Scirè in grande evidenza a Crescentino in una gara di “Bodybuilding”

Luca Gambaro e Davide Scirè, atleti valdostani di “bodybuilding”, nello scorso fine settimana hanno partecipato al “Trofeo Interregionale di Crescentino” (VC), una competizione nell’ambito della Federazione nazionale FNBBI (Federazione di Natural Body Building Italia).

Luca Gambaro ha gareggiato prima nella categoria “HP sopra 175 cm” conquistando un ottimo 2° posto, poi nella categoria “Classic Physique” conquistando nuovamente un 2° posto.

Davide Scirè, alla sua prima esperienza agonistica, ha invece gareggiato nella categoria “HP sotto 175 cm” dove ha conquistato una splendida vittoria; nella categoria “Esordienti”, invece, si è piazzato al 3° posto.

Entrambi gli atleti si allenano alla palestra Disval di Aosta sotto la guida esperta di Martina Bianchini, atleta professionista tesserata nella “IFBB Pro League”, che nell’occasione del trofeo di Crescentino si è potuta esibire come “Guest Posing”. Da sottolineare che il prossimo impegno per Martina sarà a settembre a Londra, nelle qualificazioni per “Mr Olympia 2024”.