Ginnastica ritmica: Club des Sports, doppietta a Borgosesia con Jacquin e Bidese

Doppio appuntamento in pedana per il Club des Sports, che questo fine settimana ha partecipato con un gruppo alla seconda prova del Campionato individuale Silver LA2 della Federazione e con un altro alla seconda prova individuale - livello C1/2, del circuito PGS, di ginnastica ritmica.

A Borgosesia, la gara federale. Nelle Junior 2 (LA2) doppietta del Club des Sports con Emilie Jacquin che ha totalizzato 17.675 punti e ha preceduto la compagna di squadra Aurora Bidese (17.600); terzo posto per Sofia Oliveri (Sport Giocando; 17.575). Nelle Junior 3, categoria vinta da Sara Grosso (Ritmica La Torre; 18.925), quarto posto per Indira Rama (17.825), quinto per Denise Chira (17.700) e sesto per Chiara Feder (16.750).

Nella prova PGS di Alessandria, disputata sabato, terzo posto assoluto per l’unger 15 Matilde Lo Verso (nella foto in alto a destra), prima alle clavette e seconda al cerchio. Nella categoria Propaganda, nono posto per Melissa Barbuto, prima alla fune e terza al cerchio, infine tra le under 17 decima posizione per Noemi Torretta, seconda al cerchio.