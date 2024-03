Festa del Cross nel weekend

Sabato 9 e domenica 10 marzo, si disputa al Campus universitario della Folcara di Cassino, in provincia di Frosinone (Lazio), la rassegna tricolore di Cross con oltre 2700 partecipanti. Sono in palio quattordici maglie di Campione italiano individuale, più i titoli Assoluti e Master per le staffette, i titoli di società e il trofeo per le rappresentative Cadetti.

Sarà possibile seguire la Festa del Cross in diretta su RaiSport domenica dalle 11:40 alle 13:15, ovvero durante il Cross Assoluto/Promesse femminile di 8 Km e il Cross Assoluto/Promesse maschile di 10 Km. Le altre gare saranno trasmesse in diretta streaming.

Presenti quattro Club valdostani. Cogne: Andrea Carrozzino, Daniele Di Blasi, Etienne Mappelli (i), Martina Milani (i), Gabriele Saba, Sophie Vallet (i). Pont Donnas: Nicolò Giovanetto, Mikael Mongiovetto, Diego Yon. Pont Saint Martin: Elisa Arvat, Riccardo Chiolerio, Elena Gagliardi, Gabriel Luca’,Marco Magistro, Gianluca Negra, Joseph Philippot, Laura Savant Levra, IlarioVection Calvesi: Leon Martinet (i) e Sveva Nobili (i) Altri valdostani partecipanti: Lorenzo Brunier e Omar Bouamer (Parco Alpi Apuane).

Oltre ai Club valdostani si aggiungono i Cadetti selezionati per la Rappresentativa Valle d’Aosta.

Cadetti: • PIVOT CHRISTIAN GABRIELE 2009 ATLETICA CALVESI • MORTARA SEMMI 2009 ATLETICA CALVESI • BOLDRINI TOBIA 2010 ATLETICA CALVESI • PALLAIS FABIO STEFANO 2009 ATLETICA CALVESI • MAPPELLI GABRIELE 2009 ATLETICA COGNE Cadette: • TRUC JULIE 2009 ATLETICA COGNE • MILANI FRANCESCA 2009 ATLETICA COGNE AOSTA • MARTINET ABIGAIL 2010 ATLETICA CALVESI • CUNEAZ MAGALI 2010 ATLETICA CALVESI • CARACCIOLO COSTANZA 2010 ATLETICA CALVESI *(i) individualista

Tra gli altri appuntamenti del weekend è stato annullato il pentathlon lanci master in programma a Santhià per brutto tempo."