Ad Albufeira, nella splendida regione di Algarve, in Portogallo, si è svolta, domenica 25 febbraio, la Coppa Europa per club di cross. Il team Parco Alpi Apuane, società per cui gareggia il valdostano Lorenzo Brunier, si è classificato dodicesimo con 111 punti: Lorenzo Brunier 24esimo (28:55).