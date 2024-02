Podio ad Acqui Terme per le prestazioni straordinarie delle giovani danzatrici valdostane dell'a.s.d. Area Danza Aosta

Il gruppo composto da Weronika Bredy, Clarissa Fanny e Chloè Gerbaz ha conquistato il Primo Premio nella categoria Under, sezione Contemporanea, esibendosi con la coreografia "Wolves". Un trionfo che ha sottolineato il talento delle giovani promesse della danza valdostana. Inoltre, Emilie Ronc ha ottenuto un prestigioso Terzo Premio nella categoria Junior, sezione Contemporanea, con l'assolo "Prelude in E Minor".

Il culmine delle premiazioni è stato l'assegnazione del prestigioso "Premio alla Miglior Coreografia" per "Wolves", dimostrando l'eccezionale creatività e qualità artistica della performance. La giuria, composta da Simona Boninsegni, Sonia Usurini e Irina Savitskaya, ha riconosciuto il valore di queste straordinarie esibizioni.

Le vincitrici hanno ottenuto tre borse di studio, offerte da importanti eventi nel mondo della danza come il "MAD IDC International Dance Competition" a Milano, "Promenade" al Teatro Alfieri di Asti, e uno stage con Barbara Melica ad Alessandria. Questi riconoscimenti non solo celebrano il talento delle danzatrici valdostane ma offrono anche opportunità uniche per la loro crescita artistica.

Da sn: Chloè Gerbaz, Clarissa Fanny e Weronika Bredy

Marinella Gloriati, la coreografa che segue e prepara tutte le allieve dell'a.s.d. Area Danza Aosta, ha sottolineato la gratificazione di questo successo, evidenziando il duro lavoro di preparazione che spesso passa inosservato al pubblico. Ha commentato: "È stata una bella soddisfazione. Queste vittorie gratificano e compensano le fatiche delle nostre danzatrici, che hanno rappresentato degnamente la nostra valle". Un trionfo che non solo celebra le vittorie sul palco, ma anche il costante impegno e dedizione delle danzatrici valdostane nel mondo della danza.