Atletica: Foudraz da record nell'indoor di Magglingen

All’appuntamento di sabato 3 gennaio tenutosi al Palaindoor di Magglingen, in Svizzera, l’atleta della Calvesi Eleonora Foudraz ha registrato l’ottimo crono di 54.08 secondi nei 400m, migliorando il suo record personale indoor e piazzandosi al terzo posto dietro Yasmin Giger, atleta svizzera appartenente al LC Zürich (53,35 secondi), e Lena Wernli, anch'essa del LC Zürich (53,98 secondi). Sempre a Magglingen, Martina Mladenic (Calvesi) è arrivata al settimo posto nei 600m con un ottimo personal best indoor di 1:43,11. Settimo posto nel Salto in lungo per Charlotte Siani, ultima atleta della Calvesi in gara, con un salto di 5.55 metri, vicino al suo personale di 5.58 dello scorso anno.

La 17ª edizione del Cross della Volpe a Volpiano ha visto la partecipazione di numerosi atleti valdostani. Alessandro Chouquer, rappresentante dell'Atl. M. Fogu Arnad, ha conquistato il quinto posto nella categoria Cross Ragazzi 1,2km, completando la gara con un tempo di 5'36". Seguendo, Samuele Pallais dell’Atl. Calvesi si è classificato al ventesimo posto nella stessa categoria con un tempo di 5’58".

Nella categoria Cross Cadetti 3km, Christian Pivot dell'Atletica Calvesi si è piazzato al terzo posto, completando la competizione in 11'50". Fabio Pallais, sempre dell'Atl. Calvesi, ha raggiunto l'ottavo posto con un tempo di 12’22". Il Cross Juniores Maschile 8km ha visto la partecipazione di Leon Martinet dell'Atl. Calvesi, che ha ottenuto la seconda posizione con un ottimo tempo di 28’15".

Infine, Fabia Novaria dell'Atl. Pont Saint Martin si è distinta nella categoria SM35 Cross Lungo Uomini 10km, guadagnando la terza posizione con un tempo di 36'56".