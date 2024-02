Atletica: Campionati regionali Cadetti Indoor al Palaindoor di Aosta

Si sono svolti presso il Palaindoor di Aosta i Campionati Regionali Cadetti di Atletica Leggera. I giovani atleti valdostani hanno corso insieme ai Cadetti provenienti da altre regioni, in prevalenza piemontesi e lombardi.

Nei 60m Cadette, Carlotta Giovannetto dell’Atletica Pont Donnas si è classificata al primo posto tra le valdostane, vincendo il titolo regionale, e al decimo posto assoluto, registrando in finale un tempo di 8.49 secondi (8.48 in batteria). Al dodicesimo posto, seconda tra le valdostane, Chiara Graziano dell'Atletica Cogne Aosta, ha chiuso in 8.57 secondi. Seguendo, Alice Abate dell'Atletica Pont Donnas si è piazzata al tredicesimo posto (terzo regionale), con un tempo di 8.65 secondi.

Nei 60m Cadetti, Emilien Ronc dell'Atletica Pont Donnas, unico atleta valdostano in finale, ha completato la corsa guadagnando la sesta posizione e il titolo di campione regionale, con una prestazione di 7.74 secondi, migliorando il tempo della batteria (7.78). Niccolò Statti, dell'Atletica Cogne Aosta si è classificato al secondo posto regionale con una prestazione di 8.41 secondi. Tobia Boldrini dell'Atletica Sandro Calvesi si è piazzato in terza posizione con un tempo di 8.56 secondi.

La finale dei 60 metri ostacoli Cadette ha visto Carlotta Giovannetto dell'Atletica Pont Donnas primeggiare con un’ottima prestazione di 9.84 secondi. Carola Rosazza Buro dell'Atletica Sandro Calvesi si è piazzata al quarto posto totale e secondo regionale, registrando un tempo di 10.89 secondi. Elisabetta Berlier dell'Atletica Cogne Aosta si è classificata al settimo posto (terzo in regione) con una prestazione di 11.75 secondi.

La finale dei 60 metri ostacoli Cadetti ha visto la partecipazione di Edoardo Lingeri dell'Atletica Pont Donnas. L’atleta ha ottenuto il sesto posto complessivo e il titolo regionale con una prestazione di 9.75 secondi (9.68 in batteria). Armin Blanc della Calvesi chiude al settimo posto e secondo valdostano in 10.71 secondi.

Nel Salto in alto Cadette, Martina Saroglia, dell'Atletica Cogne Aosta, ha ottenuto il secondo posto e titolo regionale con una prestazione di 1.35 metri. Chiara Borgia, anch'essa dell'Atletica Cogne Aosta, si è classificata al sesto posto (secondo valdostano) raggiungendo l'altezza di 1.30 metri. Al nono posto totale (terzo regionale) si è piazzata Abigail Martinet dell'Atletica Sandro Calvesi, che ha raggiunto un'altezza di 1.25 metri.

Nel Salto in alto Cadetti, Mohamed Alaa Saib (Cogne) si è classificato al decimo posto e ottenendo il titolo regionale, raggiungendo 1.35 metri. Seguendo, Giuseppe Trovato (Cogne) ha ottenuto l'undicesimo posto (secondo regionale) con un salto di 1.20 metri.

Nel Salto in lungo Cadette, Francesca Ticchio dell'Atletica Pont Donnas si è classificata al quinto posto con una prestazione di 4.51 metri, guadagnandosi il titolo regionale. Carola Rosazza Buro, dell'Atletica Sandro Calvesi, ha raggiunto il settimo posto e secondo regionale con un salto di 4.38 metri. Magali Cuneaz (Atletica Sandro Calvesi) ha conquistato il decimo posto (terzo) con 4.15 metri.

Nel salto in lungo Cadetti, Francesco Bois (Cogne) si è classificato al settimo posto, primo tra i valdostani, con una prestazione di 4.55 metri. Armin Blanc dell'Atletica Sandro Calvesi ha raggiunto l'ottavo posto (secondo regionale) con un salto di 4.54 metri. Gabriel Spensatello, Gabriele Mappelli e Niccolò Statti, tutti dell'Atletica Cogne Aosta, si sono piazzati rispettivamente al nono, decimo e undicesimo posto con prestazioni di 4.50 metri, 4.49 metri e 4.24 metri.

Nel Salto triplo Cadette hanno gareggiato due atlete dell'Atletica Cogne Aosta: Chiara Graziano si è classificata al quinto posto (titolo regionale) con una prestazione di 9.38 metri; Martina Mancini ha raggiunto il sesto posto e secondo regionale, registrando un salto di 9.02 metri.

Nel Salto triplo Cadetti, al secondo posto totale e primo regionale, Edoardo Lingeri dell'Atletica Pont Donnas ha raggiunto 11.16 metri. Francesco Bois dell'Atletica Cogne Aosta ha ottenuto il terzo posto (secondo in regione) con un salto di 10.54 metri, seguito da Tobia Boldrini, dell'Atletica Sandro Calvesi, con un salto di 8.92 metri.

Nel Getto del peso da 3 kg, categoria Cadette, Darlisa Cagnola dell'Atletica Cogne Aosta si è classificata al settimo posto e al primo posto regionale con una prestazione di 6.98 metri. Alessia Colosimo dell'Atletica Pont Donnas ha raggiunto il decimo posto totale e secondo regionale con un lancio di 6.71 metri. Terzo posto regionale per Anais Chanoine dell'Atletica Sandro Calvesi (undicesima posizione totale) con una prestazione di 6.31 metri.

Nel Lancio del peso da 4 kg, categoria Cadetti, Gabriel Spensatello dell'Atletica Cogne Aosta si è classificato al terzo posto totale e primo regionale con un lancio di 10.11 metri. Seguendo, Yuri Luca Luciano dell'Atletica Sandro Calvesi ha ottenuto il quarto posto e secondo valdostano con una prestazione di 9.40 metri. Gabriele Mappelli, anch'esso dell'Atletica Cogne Aosta, si è piazzato al settimo posto (terzo in regione) con un lancio di 7.05 metri.