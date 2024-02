Atletica: CdS di Cross e Campionato Regionale Individuale

Nel Cross km 10, tenutasi all'Area verde Abbé Henry, Diego YON dell'ATLETICA PONT DONNAS ha ottenuto la vittoria e il titolo regionale con un ottimo tempo di 31:49. Alle sue spalle, Alex ASCENZI della POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA si è classificato al secondo posto con un tempo di 32:23, seguito da Loic PROMENT del G.P. PARCO ALPI APUANE con un tempo di 32:36. Mikael MONGIOVETTO (ATLETICA PONT DONNAS) si è piazzato al quarto posto, terzo valdostano, con un tempo di 32:42, mentre Fabio NOVARIA (A.P.D. PONT-SAINTMARTIN) ha raggiunto il quinto posto, quarto regionale, con un tempo di 32:59.

Nella gara femminile, Cross km 8, Catherine BERTONE dell'ATLETICA SANDRO CALVESI ha conquistato la prima posizione con un tempo di 29:30. Al secondo posto si è classificata Tetiana GAMERA (ATLETICA SANDRO CALVESI) con un tempo di 29:46. Sveva NOBILI (SANDRO CALVESI) ha ottenuto la terza posizione con un tempo di 30:36, mentre Valeria POLI (A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN) e Laura SAVANT LEVRA (PONTSAINT-MARTIN) si sono piazzate rispettivamente al quarto e quinto posto con tempi di 31:36 e 31:53.

Nel Cross km 8 Allievi sono sei gli atleti che hanno concluso la gara. Leon MARTINET, punta di diamante dell’ATLETICA SANDRO CALVESI si è aggiudicato la prima posizione con un ottimo crono di 25:19. Al secondo posto si è classificato Gabriele SABA (ATLETICA COGNE AOSTA) con un tempo di 27:25. La terza posizione è stata conquistata da Etienne VERRAZ (PONT-SAINT-MARTIN) con un 27:55, seguito da Didier CHABERGE (POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA) con un 28:15. Andrea CARROZZINO (ATLETICA COGNE AOSTA) e Daniele DI BLASI (COGNE AOSTA) si sono piazzati rispettivamente al quinto e sesto posto con tempi di 28:46 e 31:37.

Nel Cross km 6, Sophie VALLET dell'ATLETICA COGNE AOSTA si è posizionata al primo posto nella categoria Juniores vincendo il titolo con un tempo di 26:49. Eleonora CORDONE, anch'essa della COGNE AOSTA, si è classificata al secondo posto di categoria JF con un tempo di 28:02.

Nel Cross km 5 (Allievi), Marco MAGISTRO dell'A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN si è classificato al primo posto nella categoria Allievi con un tempo di 16:59. Al secondo posto si è piazzato Riccardo CHIOLERIO, anch'esso dell'A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN, con un tempo di 17:02. Seguono gli atleti Etienne MAPPELLI (ATLETICA COGNE AOSTA) con un tempo di 18:33, Mathieu BARMASSE (ATLETICA COGNE AOSTA) con un 19:15 e Gabriel LUCA' (2008) del PONT-SAINT-MARTIN con 20:02.

Nel Cross km 4 Allieve, Martina MILANI (2007) dell'ATLETICA COGNE AOSTA si è classificata al primo posto nella categoria Allieve con un tempo di 15:43. Al secondo posto si è piazzata Sara D'APRILE (2008) della POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA, con un 15:49.

Nel Cross km 3, Tobia BOLDRINI (2010) dell'ATLETICA SANDRO CALVESI si è classificato al primo posto nella categoria Cadetti con un tempo di 9:53. Al secondo posto si è piazzato Christophe VIERIN (2010), sempre della SANDRO CALVESI, con un 9:55. Il terzo posto è stato conquistato da Semmi MORTARA (2009) della CALVESI con un tempo di 10:00.

Al femminile nel Cross km 2, Julie TRUC (2009) dell'ATLETICA COGNE AOSTA si è classificata al primo posto nella categoria Cadette con un tempo di 7:33. Al secondo posto si è piazzata Francesca MILANI (2009), sempre della COGNE AOSTA, con un 7:37. Il terzo posto è stato ottenuto da Giulia FRAMARIN (COGNE) con un tempo di 7:51.

Nel Cross Km 1 Ragazze, Merilin MORTARA (2011) dell'ATLETICA SANDRO CALVESI ha ottenuto il primo posto nella sua categoria con un tempo di 3:29. Al secondo posto si è classificata Eleonora DELLIO (2011) dell'ATLETICA COGNE AOSTA con un tempo di 3:35. La terza posizione è stata conquistata da Viola LUBERTO (2011) della CALVESI con un 3:47.

Nel Cross Km 1 Ragazzi, Alessandro CHOUQUER (2011) dell'ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD ha ottenuto il primo posto di categoria con un tempo di 3:17. Al secondo posto si è classificato Alexis CHAPELLU (2012) dell'ATLETICA SANDRO CALVESI con un tempo di 3:33. La terza posizione è stata conquistata da Filippo SAPIA (2011) dell'ATLETICA SANDRO CALVESI con un tempo di 3:35.

Nella Classifica dei Campionati di Società Assoluto Maschile la prima società classificata è l’Atletica Pont Donnas (11 punti), seguita dalla Polisportiva Sant’Orso (22 punti), entrambe qualificate per le fasi nazionali. Al terzo posto l’A.P.D. Pont-Saint-Martin. Al femminile prevale la Calvesi (6 punti), che si qualifica insieme al Pont-Saint-Martin (15 punti). In terza posizione la Cogne Aosta.

Nella classifica Allieve l’unica società qualificata per le fasi nazionali è l’Atletica Cogne Aosta. Nella classifica Allievi, invece, a qualificarsi per i campionati italiani di Cross è l’A.P.D. Pont-Saint-Martin. Alla fase nazionale di Cassino saranno presenti come individualisti: Leon Martinet (Junior Calvesi), Sophie Vallet (Junior Cogne), Martina Milani (Allieva Cogne).