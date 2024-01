Atletica: Sprint tra le Montagne: Atleti valdostani illuminano le piste di padova, Saronno e olltre

Nel Palaindoor di Padova, sei atleti della Cogne Aosta e uno della Calvesi si sono cimentati negli 800 metri. Gabriele Saba dell'Atletica Cogne Aosta ha ottenuto il miglior tempo, chiudendo in 2’00”03. A seguire, Mattia Rodà Savoini della Calvesi ha registrato un tempo di 2’00”71.

Andrea Aresca (Cogne) ha chiuso in 2’18”39, mentre Leonardo Mezzavilla (Cogne) ha fatto segnare 2’29”06. Tra le donne, Martina Milani (Cogne Aosta) ha ottenuto un tempo di 2’24”61, seguita da Sophie Vallet in 2’40 e Eleonora Cordone in 2’41.

A Saronno, Federico Cafasso dell'Atletica Pont Donnas ha eccelso nel salto triplo con una misura di 13.33.

Ultra 100 di Hong Kong

Nella competizione di cross a Oslera, Giorgio Ioppolo dell'Atletica St.Orso si è classificato terzo nella gara di 6 km.

Nel Cross di Castelfiorentino, Loic Proment e Jean Pierre Vallet hanno rappresentato la nuova società Parco Alpi Apuane. Loic Proment ha segnato un tempo di 34.26 sui 10 km, dimostrando un ottimo inizio nei Campionati di Corsa Campestre della provincia di Firenze. Purtroppo, Jean Pierre Vallet ha dovuto ritirarsi a causa di un dolore al piede durante la gara.

In generale, gli atleti valdostani hanno dimostrato un notevole impegno e risultati positivi nelle rispettive competizioni, promettendo una stagione sportiva interessante e competitiva.

Francesca Canepa dell’Atletica Sandro Calvesi è arrivata sesta alla

Hong Kong 100 Ultra Marathon. Dalla 16° posizione iniziale ha chiuso

con una rilevante rimonta.