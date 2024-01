Atletica: Assegnati i titoli regionali indoor

Nelle due giornate di gare, a livello femminile la vittoria regionale assoluta sui 60m è andata all’Allieva Matilde Abelli (Cogne Aosta), che ha corso la batteria in 8’06” e la finale in 7’95”. Secondo posto valdostano per Nicole Dellio (Allieva Cogne Aosta), migliorando il personale e siglando un 8’01” in finale. Tra le Juniores il titolo regionale è andato a Valentina Capone (Calvesi), che ha corso in 8’11”.

Tra i maschi, successo assoluto (titolo) per l’atleta della Calvesi Maurizio Pascale, che corre in 7’40” in batteria e 7’39” in finale. Tra gli Juniores il titolo regionale è andato a Mattia Berlier (Cogne Aosta) con un 7’66”.

Nel settore ostacoli tra i maschi, successo per Gabriele Adorni (titolo regionale) che registra 8’38, dove ottiene la maglia di campione regionale. Negli ostacoli Allievi brilla Jacopo ChinaBino (Calvesi), che ferma il cronometro a 9’54. Nathan Martinet (Calvesi) registra un 9’56.

Per quanto riguarda il salto in alto maschile si registra la vittoria di Leonardo Marana (Cogne), unico valdostano in gara, con 1.68. In campo femminile vince il titolo Juniores e Assoluto Elisa Lorenzini (Calvesi) con 1.49. Si guadagna il secondo piazzamento Jade Porceillon con la stessa misura, 1.49, ma con più errori.

Nei salti in estensione, fa suo il titolo assoluto di lungo femminile Charlotte Sahane Siani della Calvesi con un buon 5.27, mentre seconda con il personal best l’Allieva Giada Borney (Pont Donnas) con 4.93. Elisa Lorenzini (Calvesi) si aggiudica il titolo regionale Juniores con 4.80. Al maschile primo classificato assoluto Enea Perfetti (Pont Donnas) con 5.55, mentre al secondo posto è arrivato Mattia Mancini (Cogne) con 5.09, seguito da Jacopo China Bino (Calvesi) con 4.85.

Nel salto triplo, titolo regionale al coperto per Mattia Mancini, Allievo della Cogne Aosta con 11.60. Secondo piazzamento per Leonardo Marana (Cogne) con 11.00. Tra le atlete Assolute ottiene il titolo Alice Lingeri (Allieva della Pont Donnas) con 10.06. Secondo posto per Eleonora Zoja (Cogne) con 9.39 e terza Anna Sarbonara (Calvesi) con 9.16. Tra le Juniores conquista la maglia di campionessa Sophie Verthuy (Calvesi) con 8.67.

Nel getto del peso, unica specialità del settore lanci, prima assoluta l’Allieva Kirsten Goyet (Cogne Aosta) con la misura di 7.79. Prima Juniores Giorgia Abbate (Calvesi) con 7.59. In campo maschile si aggiudica il titolo Juniores Luca Biondi con 8.96.