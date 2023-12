Nuoto: 1ª Tappa Grand Prix Esordienti B: Successi dell' Asd Aosta Nuoto

La Asd Aosta Nuoto ha dato il via alla sua partecipazione nella 1ª tappa del Grand Prix Esordienti B, tenutasi domenica 10 dicembre 2023 presso la Piscina Usmiani a Torino. Questo evento regionale è caratterizzato dalla prima gara giornaliera, assegnando punti ai primi dodici atleti classificati per ogni anno di nascita. La somma dei punti accumulati definirà la classifica finale del “Grand Prix”.

La prima tappa di questo Grand Prix Esordienti B si è svolta in due fasi separate. Tra i partecipanti (nella foto dal basso a sinistra) figurano Roggero Solidea, Cantelli Rebecca, Giannelli Marta, Santomassimo Carlotta, Agrimonti Ginevra, Amendolia Francesco, Daddì Jacopo e Fazari Gerardo.

Nella gara dei 50 stile libero, valida per il Grand Prix, Amendolia ha raggiunto un ottimo terzo posto nel concentramento e il quarto posto in entrambi i concentramenti. Roggero Solidea ha invece ottenuto un 7º posto nei 50 dorso e un 8º posto nei 50 rana nel concentramento.

Un esordio positivo è stato registrato anche dalla staffetta femminile 4x50 stile libero, composta da Roggero, Santomassimo, Cantelli e Giannelli, che ha saputo difendersi brillantemente.

Parallelamente, al Palanuoto di Torino, si sono svolti i Campionati Italiani master in vasca corta, con la partecipazione di Colazingari Simona, Telloli Paola, Savoia Andrea, Castiglioni Mattia e Piero Marchiando.

Nei campionati, Mattia Castiglioni ha ottenuto il 3º posto nei 400 stile libero nella categoria M35 e si è classificato secondo nei 100 farfalla. Telloli Paola ha conquistato l'oro nella categoria M45 sia nei 50 sia nei 100 stile libero, mentre Colazingari Simona ha raggiunto il 5º posto nei 50 rana, categoria M45. Savoia Andrea si è piazzato 10º nei 100 stile libero e 11º nei 50 stile libero. Marchiando Piero Paolo si è classificato 5º nei 50 stile libero, categoria M65.

Nel contesto internazionale, la scorsa settimana, l'atleta Paonessa Marco ha trionfato in Thailandia nell'Oceanman, gara in acque libere sulla distanza di 5 km, categoria M50, classificandosi ottavo assoluto e garantendosi la qualificazione per il Mondiale Oceanman del prossimo anno ad Abu Dhabi.

Il prossimo impegno per gli Atleti della ASD Aosta Nuoto sarà sabato 16 dicembre con la Coppa Caduti di Brema, valida per il campionato a squadre