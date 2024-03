Successo per l'Aosta Nuoto nei campionati regionali invernali di nuoto e nel Grand Prix Esordienti A

Ai Campionati Regionali invernali, l'Aosta Nuoto ha presentato una squadra di talentuosi nuotatori, tra cui Navarretta Elena, Desandré Corinne, Mazzone Beatrice, Morsetti Emma, Pigliacelli Lin Valenti Gaia, Bosco Giada, Navarreta Tommaso, Savoia Mattia, Matteo Espositi, Cerrato Pietro e Merighi Davide. Il risultato? Quattro medaglie conquistate, con Corinne Desandré che ha brillato con un oro nei 100m farfalla, un argento nei 200m stile libero (con record personale) e un bronzo nei 50m stile libero (nuovamente con record personale), mentre Pietro Cerrato ha guadagnato un bronzo nei 800m stile libero, anche lui con un record personale. Ma non sono stati solo i podi a segnare il successo: tutti i ragazzi hanno ottenuto buoni piazzamenti, con Gaia Valenti che ha abbattuto il muro dei 2'10 nei 200m stile libero.

Corinne Desandré

Nel Grand Prix Esordienti A, la Asd Aosta Nuoto ha schierato 16 atleti alla terza tappa, con gare spettacolari e risultati di rilievo. La gara valida per il punteggio, i 100m rana, ha visto prestazioni eccezionali da parte di alcuni nuotatori, tra cui Melotto Surreda, Vicentini Greta, Di Donato Clio, Arghittu Thomas, Carere Davide e Viola Pietro. Anche nelle altre discipline, come i 50m farfalla e i 100m stile libero, i nuotatori dell'Aosta Nuoto si sono distinti, dimostrando una varietà di abilità e un'impressionante determinazione.

Le staffette hanno aggiunto ulteriore eccellenza alla giornata, con la squadra femminile e quella maschile che hanno dimostrato grande coordinazione e spirito di squadra.

Pietro Cerrato

Il prossimo fine settimana segnerà la seconda parte della stagione agonistica in vasca corta per gli atleti della Asd Aosta Nuoto, con l'attesa per ulteriori successi e risultati straordinari.

In sintesi, l'Aosta Nuoto ha dimostrato ancora una volta di essere una forza da non sottovalutare nel panorama del nuoto regionale e nazionale, con talento, dedizione e impegno che continuano a portare risultati straordinari per la squadra e per la Valle d'Aosta.