Nuoto: Fine settimana ricco di soddisfazioni sportice pere l'Aosta Nuoto

Sabato 27/01/2024 2° tappa grand prix esordienti A suddivisa in due concentramenti.

Questa giornata del grand prix era il dorso o stile valido per fare punteggio.Hanno partecipato Albace Giorgia, Di Donato Clio, Fazari Annamaria, Gerbaz Cloé, Gugliemo Iris, Gutu Valeria, Melotto Sureda Maya, Vicentini Greta, Arghittu Thomas, Carere Davide, Girasole Diego David, Merighi Andrea, Paoletti Valentino, Rossan Yari, Viola Pietro e Xhaferi Leonardo.Tutti gli atleti presenti hanno ottenuto dei buoni risultati chi affrontando per la prima volta le gare e chi migliorando il proprio tempo personale.Si sono distinti nel concentramento nelle seguenti distanze: 100 dorso Fazari Annamaria nuotando 1'27"50 giungendo 16 di concentramento50ra femminili Albace Giorgia nuotando in 47"90 giungendo 14esima, Gerbaz Cloé nuotando in 48"70 classificandosi 18esima.50 rana maschili Viola Pietro é giunto 5° nuotando in 41"1, Arghittu Thomas 9° nuotando in 43"7 , Carere Davide 13esimo nuotando in 45"90, Xhaferi Leonardo 18esimo in 49"10, Girasole Diego e Paoletti Valentino si sono classificati 20esimo e 21esimo con i tempi 50"50 e 51"20.50 stile libero femminili Gutu Valeria si é classificata 21esima nuotando in 36"50.100 farfalla buona prestazione di Di Donato Clio in 1'38"20200 misti buona prestazione di Melotto Surreda Maya 3'01"30200 rana Buona prestazione di Vicentini Greta che ha nuotato 3'29"10. Il tecnico Mattia Castiglioni si ritiene soddisfatto delle prestazioni vedendo una buona base per il futuro.

Domenica 28/01/2024 2° tappa grand prix esordienti B suddivisa in due concentramenti.

Esor B: Amandolia Francesco Daddì Jacopo Fazari Gerardo Santomassimo Carlotta Cantelli Rebecca Lillaz Sofia Tecnico Gottardi Federico

Giornata del grand prix dedicata al dorso o stile valido per fare punteggio.Hanno partecipato Cantelli Rebecca, Lillaz Sofia, Santomassimo Carlotta, Amendolia Francesco, Daddì Jacopo e Fazari Gerardo.Tutti gli atleti presenti hanno ottenuto dei buoni risultati chi affrontando per la prima volta le gare e chi migliorando il proprio tempo personale.

Si sono distinti nel concentramentoCantelli Rebecca nuotando i 50 dorso in 53"20 e i 50 stile libero in 46"60 Lillaz Sofia ha nuotato i 50 dorso in 53"20Santomassimo Carlotta ha nuotato i 50 stile libero in 53"20.Amendolia Francesco ha nuotato in 43"90 e i 100 stile libero in 1'30"50.

Daddì Jacopo ha nuotato i 50 farfalla in 47"60 e i 100 stile libero 1'35"20. Fazari Gerardo ha nuotato i 50 dorso in 49"10 e i 100 rana in 1'59"90. Il tecnico Gottardi Federico si è dichiarato molto soddisfatto dei risultati dei propri atleti.

57e Challenge International de Genève19 au 21 janvier 2024

Desandré Corinne Mazzone Beatrice Navarretta Elena Valenti Gaia Pietro Cerrato Savoia Mattia Espositi Matteo Merighi Davide Bosco Giada Pigliacelli Lin Navarretta Tommaso Louvin Nicole Miserocchi Lorenzo

Hanno partecipato al meeting internazionale Mazzone Beatrice, Bosco Giada, Navarretta Elena, Pigliacelli Lin, Valenti Gaia, Merighi Davide, Mattia Savoia, Espositi Matteo, Cerrato Pietro, Desandré Corinne, Miserocchi Lorenzo, Navarretta Tommaso e la valdostana Louvin Nicole tesserata CNT.

La manifestazione si è svolta nella vasca da 50 m coperta dove il tecnico dell'aosta nuoto ha voluto testare la condizione di allenamento dei ragazzi con la prima uscita stagionale della vasca lunga.Ottimi risultati sono stati ottenuti da tutta la compagine valdostana, si sono distinti Tommaso Navarretta nei 100 conquistando il 2° posto nella finale C e nei 200 rana arrivando 9° posto a un passo della finale, Navarretta Elena Ha conquistato il 8° posto della finale c dei 100 rana, Louvin Nicole si é classificata 5 nella finale b dei 100 ra femminile.Giovannetti Edoardo ha espresso la sua soddisfazione per i risultati di tutti gli atleti.

La società Aosta Nuoto ha dedicato queste giornate di nuoto e sport a Corrado Reggiani ex gestore della piscina di Saint Vincent che ha aiutato gli atleti dell'agonismo tenendo aperto per gli allenamenti durante la seconda ondata di Covid.

Prossimi impegni per gli atleti dell'aosta Nuoto la coppia Parigi in programma 3-4 febbraio 2024.