Demetra Caputo in sella a Victor

Buone prestazioni per le amazzoni valdostane del SIV in gara lo scorso fine settimana al concorso nazionale di None, presso l’Horsebridge club.

Demetra Caputo, al suo debutto nel torinese, ha infatti conquistato un 7° posto in LB 80 in sella a Victor. Bene anche le sue compagne di scuderia.

Si piazza al 4° posto Jacquemod Alexia su Dionetty in B90 e un bel 3° posto per Orillier Viola su Tsarine d'Hoyo in B110.