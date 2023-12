Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta under 19 superano Cortina

Analizziamo il fine settimana appena trascorso per le squadre del Gladiators Aosta nei rispettivi campionati.

UNDER14 HC Valpellice bulldogs Vs Varese/Aosta 3-9

Buona prestazione domenica 3 dicembre a Torrepellice dove si è visto un gioco sempre corretto e sotto controllo. La squadra riesce a portarsi in vantaggio contro i piemontesi, grazie anche alla rete messa a segno da Curtaz e il terzo tempo vola dritto alla vincita del match.

Roster: Tenaglia, Carere, Ferrari, Tamborini, Farè, Kushniarou, Pinton, Pietila, Noszko, Nardella, Minniti, Rosset, Curtaz, Timpano, Dayné, Garau, Belli, Verderame, Marabini

Coach: Cintori Alessandro, Cordiano Tommaso

UNDER16 HC Trento Silvelox Vs Gladiators 5-6

Partita parecchio combattuta sabato 2 dicembre a Trento per i valdostani. Alcune assenze per malattie e infortuni hanno pesato alla riuscita del match ma i valdostani riescono a dominare l'avversario e portare a casa la vittoria.

Roster: Cout, Rodolfi, Capra,Tansi,Tacchella,Giovinazzo, Giuliani, Ferrari, Picco, Torchio L, Terranova, Tumminello, Sammarco, Pietila, Tamborini, Nespoli, Cecconi, Pizzagalli

Marcatori: Torchio L (4), Sammarco 1, Picco 1

Coach: Cintori Alessandro

UNDER19 Gladiators Vs Cortina/Alleghe 6-3

Sono bastati 25" ai Gladiators U19 per mettere subito in chiaro le cose!! Prima Perino e a seguire Gianni insaccano la porta avversaria e portano il risultato sul 2-0 che rmane invariato per tutto il primo tempo. Poi altre due reti nel secondo drittel a firma di Mazzocchi e Sukhytskyi e i primi 40' si chiudono sul 4-0. La storia si ripete nel terzo tempo di nuovo con Perino e poi Mazon a portare lo score sul 6-0. Ma il bello dell'hockey è il risultato non deve mai essere dato per scontato, e il Cortina, complice un black out dei ragazzi di coach Giovinazzo insaccano 3 reti in 3' nella rete aostana che comunque, forti della loro superiorità tecnica, portano a casa i tre punti che li confermano primi in classifica nazionale Under 19. Ora pausa di due settimane per dare spazio alla Nazionale Under 20 che giocherà i mondiali di categoria, con Garau Nathan nella lista dei convocati.

Roster: Picco, Tansi, Badoglio, Capra, Mazon, Terranova, Gianni, Gesumaria, Crivellari, Lamberti, De Santi, Torchio Luca, Torchio Nicolò, Mazzocchi, Perino, Kantioler, Sukhytskyi, Lamberti, Montini

Coach: Luca Giovinazzo

marcatori: Perino2, Gianni, Mazzocchi, Sukhytskyi, Mazon

Sabato 02 dicembre 2023

IHL DIVISION I Ares Sport Vs HC Chiavenna

La partita fra Ares Sport guidata da Luca Giovinazzo e Hc Chiavenna, importantissima per la classifica generale con Ares Sport decisa a confermare la prima posizione e Chiavenna altrettanto decisa a ribaltare il risultato dell'andata, non si è disputata a causa del mancato arrivo al palaghiaccio di Aosta della squadra ospite.