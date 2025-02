Due match cruciali prima dei Quarti di Finale: un'occasione da non perdere!

Il mese di febbraio si preannuncia infuocato per gli appassionati di hockey, con due partite davvero imperdibili in programma, cruciali per il posizionamento in classifica per la griglia dei playoff: il 15 e il 20 febbraio Aosta ospiterà due match di altissimo livello, prima di entrare nel vivo dei quarti di finale dei Playoff di questo campionato IHL 2025. Sarà proprio il Palaghiaccio di Aosta che vedrà scontrarsi l’Hockey Club Aosta contro prima Feltre e poi Varese, due occasioni uniche per vedere in azione i nostri campioni e per vivere l’emozione del gioco ad altissimi livelli. Ecco tutti i dettagli per non perdere neanche un minuto di questo spettacolo.

15 febbraio: HC Aosta vs Feltre, la SFIDA contro la terza in classifica

Il 15 febbraio sarà una giornata fondamentale per cammino verso i quarti di finale del Club di Aosta. Affronterà il Feltre, terzo in classifica, che ha dimostrato grandi capacità e che sicuramente darà battaglia fino all’ultimo secondo. Con la nostra squadra attualmente seconda, questo incontro potrebbe fare la differenza per consolidare la posizione in classifica e guadagnare punti cruciali. Gli appassionati non vedono l'ora di vedere una partita carica di emozioni, in cui ogni azione sarà determinante!

20 febbraio: HC Aosta vs Varese, la RIVALSA dopo l’ultima trasferta

Solo cinque giorni dopo, il 20 febbraio, il roster Aostano sarà impegnato contro la quarta in classifica, una squadra che nella loro ultima sfida ha sorpreso il team di Giovinazzo con una vittoria. Sarà l’occasione perfetta per riscattarsi e dimostrare il valore della Valle. Una partita che si preannuncia avvincente, con i giocatori pronti a lottare per portare a casa il risultato, dopo una sconfitta che ha lasciato il segno. Il pubblico è già in fermento, desideroso di vedere la squadra combattere come non mai.

Come in ogni partita in casa dell’Hockey Club Aosta, non mancherà l’intrattenimento durante le pause dei match: esibizioni di pattinaggio artistico, gare di rigori dei giovani Juniores del Club e il consueto lancio del disco, che permette a tutti gli spettatori di vincere premi targati Hockey Club Aosta.

Biglietti disponibili Su LiveTicket: prezzi convenienti, nessun rincaro

Non perdere l’opportunità di assistere a queste due partite prima dei Playoff. I biglietti per entrambe le sfide sono già disponibili su LiveTicket, il sito che offre lo stesso prezzo dei biglietti acquistati direttamente alla cassa, senza alcun rincaro. Un'opportunità fantastica per vivere il match da vicino, senza costi aggiuntivi ed evitando la coda il giorno dell’evento. Assicurati il tuo posto e preparati per un'esperienza indimenticabile!Prezzi ridotti per under 14 e over 70, ingresso gratuito per i minori di 6 anni.

Acquista i biglietti subito https://www.liveticket.it/hcaosta"