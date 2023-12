L'Institut de Danse primeggia all'International Dance Competition

Ancora grandi soddisfazioni per l’Institut de Danse du Val d’Aoste, la storica scuola di danza valdostana, che domenica 3 dicembre ha partecipato al concorso coreutico denominato “International Dance Competition”, nell’ambito della manifestazione “Torino Danza d’Autunno”. Sono state ben 10 le allieve dell’Institut che si sono esibite sul palcoscenico del teatro “Lavanderia a Vapore” di Collegno, di fronte ai giudici e al pubblico presente in platea; si tratta di Maria Venuti, Serena Spanò, Martina Antonia Condurro, Alice Susanna, Asia Maio, Luna Rainero, Alice Menegazzi, Giulia Lanaro, Francesca Violante, Amélie Arlian. Le ballerine valdostane, preparate e accompagnate dai loro insegnanti, Elena Aloisio, Christian Carubelli, Davide Vittorino, Elena Pisu e Silvia Melis, hanno presentato numerose coreografie, di classico, modern-jazz e contemporaneo, sia come soliste, che in coppia e in due casi come gruppo. E i risultati non sono mancati.

Innanzi tutto sono da sottolineare i due primi posti conquistati , entrambi nella danza moderna, sia dal “gruppo junior” (Maria Venuti, Serena Spanò, Martina Antonia Condurro, Alice Susanna, Asia Maio, Luna Rainero, Alice Menegazzi) con una coreografia dal titolo “L’Enfer”, che dal “gruppo open” (Maria Venuti, Serena Spanò, Martina Antonia Condurro, Alice Susanna, Asia Maio, Luna Rainero, Alice Menegazzi, Giulia Lanaro, Francesca Violante, Amélie Arlian) che ha presentato una coinvolgente e decisamente attuale coreografia dal titolo “Rivendicazione dei diritti delle Donne”.

Sono state 8 in tutto le esibizioni che hanno coinvolto le ballerine dell’Institut, oltre alle due di gruppo anche una di coppia e cinque assoli. Le premiazioni purtroppo hanno riguardato solo le prime 3 posizioni, a parte i diplomi e gli omaggi di partecipazione assegnati a tutte le ragazze salite sul palcoscenico di Collegno. Ma nonostante la grande concorrenza delle tante scuole di danza presenti a Collegno, altre grandi soddisfazioni sono arrivate dalle allieve valdostane, in particolare grazie agli assoli, dove la tredicenne Maria Venuti ha ottenuto uno splendido 2° posto nel contemporaneo con la coreografia “A hand calling me out making me dance” e un 3° posto nella danza classica con la coreografia “Blue Bird”. Sempre negli assoli, ma per la danza moderna, si sono brillantemente esibite anche Serena Spanò e Martina Antonia Condurro, oltre che Maria Venuti; infine, Serena e Maria hanno anche presentato una coreografia di coppia.

Insomma, non poteva iniziare meglio di così questo ultimo mese dell’anno per l’Institut de Danse du Val d’Aoste.