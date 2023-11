Unihockey flooirball: I fratelli Marco e Federico Giacosa convocati in azzurro

Grandi impegni ad inizio ottobre con il primo raduno stagionale della nazionale maschile di Floorball U19, due convocazioni per la squadra nazionale sono della Valle d'Aosta: Marco e Federico Giacosa dello Sporting Aosta partono con grande entusiasmo e prestazioni in vista alle qualifiche di agosto.Domenica 26 è scesa in campo per il campionato A2, a Piove di Sacco la squadra "Fun in progress- Aosta" Coach Sonia Sopranzi.

In una giornata intensa e combattuta fino all'ultimo secondo si sono giocate due partite.

I fratelli Giacosa in campo hanno affrontato la squadra locale Serenissima con una buona vittoria per 3 a 2 con una rete tutta "made in Aosta " di Federico su assist di Marco.Nella seconda partita contro Atlavir Torino ha la meglio al inizio il Fun in Progress-Aosta portandosi avanti per 5-1 con una rete di Federico Giacosa ma sono stati raggiunti alla fine con un 5-5 non esente di polemiche.La pallina tornerà a girare a Roma il 9 e 10 dicembre per l'inizio del campionato U19.