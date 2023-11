Hockey su ghiaccio: Gladiators Aosta, tutti i risultati del fine settimana

Analizziamo il fine settimana delle varie compagini dei Gladiators Aosta impegnati nelle rispettive categorie.

UNDER 12

Raggruppamento di categoria per i ragazzi di coach Lombardo contro squadre piemontesi e lombarde (Real Torino, Pinerolo, Diavoli sesto). Partita secca a cambi fissi, ottimo esercizio per chi è da poco in ghiaccio ma che garantisce tanta grinta e divertimento per i più grandi che già ambiscono alla vera competizione. I piccoli Gladiatori vincono 3 partite su 5 portando a casa tanta esperienza e ulteriore voglia di giocare.

Roster: Carere, Mocanu, Macri, Cellini, Montegrandi, Dayné, Timpano,Garau, Caccavale, Plesca, Frau, Negrello

Coach Lombardo Fabio

UNDER 14

Mercoledì 1 novembre ad Aosta

Varese/Aosta vs Real Torino 21/1

La squadra guidata da coach Cintori trova terreno facile contro il Real Torino che ha a roster ragazzi più piccoli di età e permette di far scendere in ghiaccio anche giocatori alla prima convocazione di campionato.

Roster: Tenaglia, Carere, Ferrari, Nardella, Pinton, Marabini, Bianchi, Kushranov, Verderame, Curtaz, Minniti, Farè, Rosset, Dayné, Timpano, Garau, Amirante, Montegrandi

Coach Cintori Alessandro

Marcatori: Minniti 3, Nardella 3, Curtaz 2, Rosset 1, Montegrandi 1, Amirante 1

Varese/Aosta Vs Como 10/2

domenica 5 novembre a Varese

Secondo appuntamento della settimana per i ragazzi di coach Cintori che scendono in ghiaccio all'Arena Ice Cinque di Varese carichi ancora dai giorni prima. A poco più di un minuto dal fischio d'inizio arriva il primo goal, seguito a breve distanza di tempo da quello di Curtaz che finisce dritto in rete. Ma i ragazzi ci prendono gusto e appena inizia in secondo tempo ci pensa Minniti ad aiutare la squadra alla strada per la vittoria della partita.

Roster: Tenaglia, Carere, Ferrari, Nardella, Pinton, Marabini, Kushranov, Verderame, Belli, Curtaz, Minniti, Farè, Rosset, Timpano, Montegrandi, Tamborini, Noszkó, Pietila

UNDER16 sabato 4 novembre

Gladiators Vs Asiago 3/5

Non riescono ancora a uscire dalla serie di risultati negativi i nostri ragazzi della U16 (Aosta/Varese), ma oggi abbiamo finalmente visto un'altra partita contro la squadra fin qui imbattuta di Asiago. Rimontato lo svantaggio iniziale, teniamo il risultato fino al minuto 37. Poi un penalty kill e una "distrazione" del team concedono la vittoria agli avversari (ultimo gol senza portiere). Ma la partita ha mostrato che la squadra può vedersela con qualunque avversario e che sa mettere in campo la giusta mentalità e grinta. Ora facciamo quel passo in più di concentrazione e puntiamo al risultato.

Roster: Rodolfi, Borlandelli, Capra, Giovinazzo, Tansi, Giuliani, Tacchella, Ferrari, Minniti, Picco, Terranova, Torchio, Pizzagalli, Pietila, Nespoli, Cecconi, Vernetti, Sammarco, Tumminello

Coach: Cintori Alessandro

IHL DIV.1 04 novembre

HC VALPELLICE BULLDOGS vs HC ARES SPORT 3-5

Sembrava dover essere una partita facile sulla carta vista la differenza punti in classifica, ma gli amici del Valpellice riescono sempre, soprattutto sul ghiaccio di casa, a mettere pressione alle squadre aostane. Ed è stato così anche sera quando i piemontesi sono andati sul doppio vantaggio nel primo tempo! La qualità dei singoli e la determinazione della squadra Ares ha però ribaltato il risultato portando ad un parziale di 2-3 il finale del primo drittel. Secondo terzo di gara all’insegna della parità, con un parziale di 1-1 al termine del tempo. Stesso copione nel terzo ed ultimo tempo con gli aostani che riescono ancora ad allungare e a mettere così al sicuro la settima vittoria consecutiva, ultima del girone di andata, confermando la testa della classifica con 5 lunghezze di vantaggio sull’Hc Pinè, prossimo avversario prossimo a Baselga di Pinè.

Roster:

Bahar, Eastman, Gianni, Badoglio, De Santi, Timpone, Fraschetta, Caletti, Montini, Garau, Tura, Piccinelli, Mazzocchi, Movchan, Tenca, Muia’, Voronin, Ihnacak

coach: Luca Giovinazzo

Marcatori: Timpone, Franchini, De Santi, Caletti, Gara

parziali: 2-3, 1-1, 0-1

Risultato finale 3-5